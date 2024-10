Desde 50 euros a perder todo tu capital o incluso tu identidad: estas son las estafas por Internet de las que debes protegerte si no quieres ser una víctima

En nuestro día a día apenas quedan ya acciones que hagamos sin el uso de nuestro móvil o cualquier dispositivo electrónico que tengamos a nuestro alcance. Y es, gracias al avance tecnológico, dicen que nuestra vida es mucho más fácil y sencilla, aunque para otros sea una auténtica pesadilla.

Si lo pensamos un poco puede que esa afirmación sea cierta: ya no necesitamos acudir a nuestra oficina bancaria para hacer una transferencia o revisar la cuantía económica de nuestra cuenta; ni siquiera es necesario ir al supermercado para nuestra compra diaria o semanal, basta con hacer el pedido online y te la llevan a casa. Y qué decir de poder comprar ropa sin perder tiempo mirando escaparates o esperando largas colas en el escaparate. Y un largo etcétera de infinitas posibilidades que nos ahorra tiempo y dinero.

Aunque por mucho que todas estas ventajas que nos ofrece la tecnología, hay otros tantos inconvenientes que ponen en riesgo nuestro bolsillo a través de los ataques de los ciberdelincuentes que emplean diversas técnicas fraudulentas para robar dinero a los usuarios y suplantar su identidad para otros fines.

Estafas cuyos importes pueden ir desde los 50 euros hasta inimaginables cantidades económicas, llegando a arruinar a la persona a la que han conseguido engañar con tan malas artes.

A continuación repasamos algunas de las prácticas más habituales utilizadas por los ciberdelincuentes, así como las medidas que debes tomar para evitar ser una víctima digital.

Phishing

El 'phishing' es el primero de los términos relacionadas con las estafas por Internet. En este caso, los ciberdelincuentes consiguen engañar a sus víctimas suplantando la identidad de personas conocidas, empresas o servicios de confianza para que piquen el anzuelo y accedan a revelar información confidencial o clicar en una página falsa.

Precisamente, de ahí viene su origen, ya que el término 'phishing' proviene del inglés 'fishing' que significa pescar, por lo que a través de correos electrónicos u SMS, los ciberdelincuentes echan la caña apara que la víctima pique el anzuelo.

Son muchas la estafas que son conocen por esta técnica de ingeniería social empleada por los estafadores y, de las que en la mayoría de las ocasiones, la víctima no es consciente de que ha sido estafada hasta que recibe la comunicación de su entidad bancaria.

Las más comunes son:

Correos suplantando la identidad de nuestro banco: en este caso nos solicitan información sobre nuestros datos bancarios y, en ocasiones, hasta el número de nuestra tarjeta de crédito.

SMS de la DGT con un enlace a una web falsa para que paguemos una supuesta multa cuyo plazo vence en unas horas, de manera que si hacemos el pago al instante el importe será menor.

De la Agencia Tributaria: en este caso, los ciberdelincuentes, aprovechan la campaña de la Declaración de la Renta para que el usuario 'pique' con más facilidad. Utilizan tanto los correos electrónicos como los SMS pidiendo una serie de datos personales que, al parecer, faltan en la documentación para presentar la Renta.

Ofertas increíbles de comercios online, supermercados o cualquier otro tipo de negocio que cualquier usuario pueda usar en su día a día.

Los inversores tampoco escapan a este tipo de fraudes: es frecuente que reciban correos de grandes compañías aconsejándoles que inviertan en ellas y al pinchar en el enlace, ya han caído en la trampa

Smishing

El smishing es otra de las técnicas fraudulentas usadas por los amigos de lo ajeno. Consiste en el envío de un SMS (un mensaje de texto) a tu móvil con el objetivo de robarte información privada o hacerte un cargo económico, generalmente adjuntado un enlace a una página fraudulenta.

Según los expertos, esgte tipo de mensajes a través de la aplicación de mensajería instantánea, suelen ser más o menos fáciles de detectar.

"Mamá! Mi móvil se ha estropeado, este es mi nuevo número"

Una de las estafas más conocidas del smishing es el famoso mensaje que llega por WhastaApp que ha dado la vuelta al mundo. Un supuesto hijo ha perdido el móvil o se le ha estropeado y necesita dinero " Mamá! Mi móvil se ha estropeado, este es mi nuevo número".

Una vez la familia muestra su preocupación y empieza a interactuar con ese mensaje, le pide por favor “ le hagan una transferencia porque tienen que "pagar una cosa" o poruqe su móvil se ha estropeado en esos momentos no tienen su tarjeta a mano para poder arreglarlo”.

Lá víctima convencida de que su hijo necesita ayuda, no duda en hacer la transferencia que lei indican, sin pararsea pensar de si es verdad o no.

Una estafa que oscila desde los 300 a 2.000 euros.

Consejos para evitar ser una víctima de los ciberdelincuentes

Como sabemos, son varias las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes para engañar a la gente y conseguir su propósito: sobre todo, dinero.

En cualquier caso, hay una serie de pautas, de consejos que hemos de tener en cuenta a la hora de utilizar nuestros dispositivos tecnológicos que nos ayudarán a evitar posibles fraudes y convertirnos en otra víctima de estas estafas que están a la orden del día.

Si recibimos un correo, ya sea de nuestro banco, de la empresa en la que solemos hacer nuestras compras online, o recibimos una oferta increíble o nos anuncian que hemos recibido un regalo: hay que ver quién es realmente el remitente. Si la dirección de correo es válida y recordar siempre que en el caso de que sea una entidad bancaria, jamás te solicitarán por esta vía ninguna información privada.

Observar el contexto del mensaje: si emplean términos como “cliente” o “usuario” en lugar del propio nombre y apellidos o que el mensaje contenga falta de ortografías

Hacer clic en enlaces acortados únicamente si la fuente que lo ha enviado es de total confianza y no hay riesgo que haya sido suplantada. No descargar archivos adjuntos en correos electrónicos que resulten sospechosos o que no estabas esperando.

Mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y el antivirus en todos los dispositivos.

No responder a llamadas de teléfono cuyonúmero no tengas identificados. En la mayoría de las veces esas llamadas son las conocidas como spam, las odiosoas llamadas de publicidada que nos interrumpen constantemente. , comohemos visto, aquella que nos felicitan porque hemos sido seleccionados para un puesto de trabajo o porque en nuestra oficina de Correos tenemos un paquete con un “gran regalo”.Para evista este tipo de llamadas, recuerda que puedes apuntarte a la famosa 'listaRobinson' y,también, puedes configurar tu teléfoo para que identifique esas llamadas como spam y así evitar males mayores.