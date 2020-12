'La Residencia de los Vividores', el cómic para educar a los más jóvenes en el sufrimiento

En COPE.es nos estamos volcando de una manera especial con Vividores. Este proyecto de la ACdP engloba diferentes iniciativas para concienciar a la población sobre la vida y los cuidados paliativos. En esta ocasión, toca presentarte La Residencia de los Vividores, un cómic para acercar estos temas a los más jóvenes.

“Es la historia de una catarsis: cómo una adolescente, a través de conocer la vida de su abuelo que está enfermo, acompaña a su madre en un tránsito de vida que la lleva a conocerse más a sí misma”, nos cuenta Carlos Peinado, uno de los guionistas de la obra. Su valor pedagógico para difundir la defensa de la vida entre los adolescentes ha propiciado un salto a las aulas casi instantáneo.

Con este cómic, disfrutan y hacen disfrutar docentes como Jordi Cabanes: “Aquello que les cuentes tiene que ver con ellos, con lo que les pasa. El cómic lo consigue, porque no sólo habla de la experiencia de adolescentes. Al mismo tiempo, también habla del lector: ha conseguido conmoverme. Tiene un potencial tanto educativo como de consumo cultural. El cómic te hace pasar un buen rato y encima te hace pensar”.

Cabanes tiene claro que no hay que ocultar a los adolescentes los temas más duros presentes en la sociedad. “Nuestro tiempo lo ha organizado todo para alejar el sufrimiento, pero no se puede, está allí. Hemos dejado a nuestros alumnos desarmados contra el sufrimiento. Es inevitable y hemos de educar a nuestros hijos y alumnos vacunándoles, dándoles instrumentos para que puedan enfrentarse a él. El cómic es un instrumento muy útil para eso. No te hace sufrir, te propone la alegría de la vida pero sin rehuir el sufrimiento. Conecta con ellos”, asevera.

“El adolescente de hoy en día es muy visual. Lo importante es llegar a él de forma directa y clara. No hay que venderle propaganda: hay que mostrarle una historia y hacerle pensar. Cuando haces eso, el chico participa”, expone, por su parte, Peinado, también profesor. “Muchos chicos no han tenido experiencias con el sufrimiento y tienen que aprender y madurar trabajándolo. Tiene que estar presente en todos los aspectos de su vida”, añade.

Una realidad que les acerca La Residencia de los Vividores en particular y Vividores en su conjunto. “La campaña ha reflejado que no estamos en contra de nada, estamos a favor de. Si consigues atenuar el dolor, la voluntad de suicidio o de eutanasia se reduce estrepitosamente. Lo que realmente es incontestable es ver cómo se puede vivir mejor”, resume Jordi Cabanes.

“A esta chica le pasa lo mismo que a ti: va en contra de todo”. “Este cómic habla de ti, a ver si lo ves”. Son algunas sentencias con las que él y Peinado han logrado acercar La Residencia de los Vividores a sus alumnos. Si, como ellos, quieres difundir y trabajar esta obra, tan sólo tienes que escribir a info@vividores.org y encargarla. Queda en tus manos descubrir “un cómic muy conectado con el mundo real”.