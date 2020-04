Sanidad pide mantener "bajo estricta observación" contactos de abuelos y nietos

El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha precisado que las actividades con los grupos de población más vulnerables, como los abuelos y abuelas, "se tiene que mantener con estricta observación" porque "el riesgo" de contagio del coronavirus COVID-19 "sigue existiendo", aunque ha indicado que en estos momentos la relación entre niños y mayores, y adultos y mayores "no tiene grandes diferencias" tras seis semanas de confinamiento en las que los niños no han estado en contacto con otros menores.

"Es cierto que estamos bajando mucho la transmisión pero incluso cuando tengamos un nivel transmisión casi indetectable es difícil que podamos asegurar que el virus no está ahí, la relación con los grupos vulnerables debe ser muy cuidadosa", ha precisado Simón este domingo 26 de abril, en rueda de prensa, preguntado por si teme que pueda seguir existiendo el peligro de contagio de nietos a abuelos.

"Lo tememos siempre", ha contestado Fernando Simón, aunque ha puntualizado que tras seis semanas de confinamiento, "que equivalen a tres periodos de incubación", están "casi seguros de que la transmisión en el ámbito domiciliario ya se ha controlado". Además, ha señalado que en este tiempo los pequeños no han estado en contacto con otros de su edad en colegios o parques. No obstante, ha insistido en que no tienen "la certeza" por lo que la relación con los grupos vulnerables, como son los mayores, "se debe seguir controlando".

"El problema de la transmisión de los niños a los mayores está en que entre los niños, en una situación normal en escuelas y parques, se transmite mucho aunque no les afecte mucho. Por tanto, una vez que llevamos seis semanas, en las que no ha habido contacto entre niños, la relación niño- mayor y la relación adulto-mayor ahora mismo no tienen grandes diferencias, volverá a tenerlas y tendremos que garantizar una vigilancia muy adecuada cuando se reinicien las clases y la relación intensa entre esos niños, a día de hoy la relación entre niño-mayor y adulto-mayor no difiere de forma fundamental", ha explicado Simón.