Las peluquerías abrirán el lunes entre dudas: «El Gobierno no nos da información»

Hay 50.000 peluquerias en España y ya se están preparando para la vuelta al trabajo tras un mes y medio de cierre. Echan en falta directrices o indicaciones, cuando no un protocolo de seguridad desde el Gobierno. A falta de él, cada cual ha decidido en función de su local, personal y clientela cómo garantizar la seguridad tanto de clientas como del personal. “La seguridad es lo primero” dice a COPE Javier Redondo. Es el dueño de la peluqueria Jayson y ya no tiene ni un hueco para cuando reabra. “Ya tenia citas para la semana del dia 11 que era cuando estaba prevista la apertura, pero desde que ayer se supo que era el próximo lunes, no tengo nada libre”, dice. No va a notar mucha diferencia porque siempre trabaja con cita previa y nunca hay esperas en el local. Va a contratar una empresa de higiene con ozono además de proporcionar mascarillas y guantes a los clientes, batas desechables y por supuesto higienizar todos los utensilios.