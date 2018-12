COPE come a ciegas para solidarizarse con los invidentes

Tiempo de lectura: 1



En mi casa, y seguro que también en la tuya, nos hemos esmerado esta Nochebuena y el día de Navidad en decorar las mesas y presentar el menú con todo tipo de adornos y colores. Sabemos que los comensales invidentes no podrán apreciarlo y tampoco sabrán qué platos están degustando hasta que se lleven la comida a la boca.

En COPE hemos querido saber qué sensaciones experimentan y con qué dificultades se encuentran estas personas y por eso motivo decidí dejar de ver todo lo que había a mi alrededor durante una horas. Primero hice el recorrido por el hotel Ilunion (de la ONCE) con un antifaz. Luego me sentaron a la mesa y comenzó una experiencia sorprendente en la que era necesario que potenciáramos el resto de los sentidos. Un camarero me servía el agua a “mis once” mientras otra persona, desconocida entonces, me explicaba cómo imaginaba qué sería mi físico en función de mi voz.