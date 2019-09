Soñar es algo que todo el mundo hace, puede que nos acordemos o no, pueden ser sueños agradables que quieres que sean eternos o terroríficos, pero lo que sí está claro es que es una parte irremplazable de lo que significa ser humanos. Pasamos una tercera parte de nuestra vida dormidos, y de esa tercera parte un 20% estamos soñando lo cual supone, para una persona que viva 80 años, unos 5 años.

¿Por qué soñamos?'

Desde siempre el hombre ha buscado una explicación a los sueños. Fue Sigmund Freud el primer científico que arrojó luz sobre el tema en su obra La interpretación de los sueños (1899), según la cual los sueños son "la realización encubierta de un deseo reprimido".

Tras analizar los sueños de cientos de pacientes, Freud concluyó que se trataba de un mecanismo para realizar los deseos. Todo sueño (incluyendo las peores pesadillas), puede ser visto como una manera de conseguir lo que deseamos, ya sea literal o simbólicamente. De esta manera, salen a la luz los deseos enterrados en el subconsciente.

Posteriores investigaciones, a mediados del siglo XX, pusieron de manifiesto que no soñamos de una sola vez durante la noche, sino varias, pasamos de forma alterna por dos fases muy diferentes, el sueño No REM y el sueño REM (por las siglas del inglés Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido), hasta despertar. Los ciclos No REM/REM son cada 90 minutos y en una noche pueden darse entre cuatro y seis de estos ciclos.

¿Cuándo ocurre la fase REM y la fase NO REM?

La fase NO REM aparece antes de la fase REM. Se caracteriza por la profundidad progresiva del sueño y se divide en cuatro estados: 1 o de adormecimiento, 2 o de sueño ligero, 3 o de transición y 4 de sueño profundo. Tiene menos actividad cerebral que la fase REM.

La fase REM (por las siglas del inglés Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido) está asociada a los sueños de mayor intensidad durante la cual se mueven los ojos (aun estando cerrados), el pulso se acelera y hay más actividad cerebral. Las fases REM ocupan en torno al 25% del tiempo que pasamos dormidos.

Según el psiquiatra Allan Hobson (1977) el sueño tienen una razón fisiológica, no psicológica. En términos generales la explicación que ofrece su teoría es que en la fase REM se activan las áreas del cerebro involucradas en las emociones, sensaciones y recuerdos. El cerebro trata de interpretar estas señales y los sueños son la interpretación subjetiva de dichas señales.

Hobson también afirma, en base a sus estudios, que hasta un 95% de los sueños se olvidan rápidamente, a los pocos minutos después de despertar.

El sueño REM es esencial para reforzar la memoria y el aprendizaje. Dormir después de haber aprendido algo nuevo permite consolidar recuerdos nuevos, así como integrarlos con los existentes. Por eso al día siguiente de haber estudiado recordaremos mejor la materia si en lugar de pasamos la noche entera mirando apuntes dormimos el tiempo necesario.

Otro científico que trata de penetrar en el mundo de los sueños para buscar sus causas y su función es Bill Domhoff. Se ha dedicado a recopilar más de 20.000 reportes de sueños de personas por todo el mundo en un "Banco de Sueños" que tienen online para estudiar qué patrones existen y formular teorías.

Curiosidades sobre los sueños

Los sueños, como demuestran las historias de algunos descubrimientos, pueden acabar convirtiéndose en algo muy real. Algunos ejemplos:

Frederick Grant Banting, premio Nobel de Medicina, soñó con un experimento que en la realidad supuso el descubrimiento de la insulina.

El químico ruso Dimitri Mendeliev visualizó la organización y ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica durante un sueño.

El creador de Google, Larry Page, cuenta durante su discurso para los graduados del 2009 en la Universidad de Michigan que un sueño fue la inspiración para lo que posteriormente convertiría en Google, afirmando: "Cuando un sueño aparezca ¡agárralo!"

A pesar de todos los avances científicos no dejan de salir datos proponiendo nuevas teorías. ¿Sabremos algún día con exactitud por qué durante la noche tenemos sueños? Soñemos que así será…