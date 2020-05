¿Por qué los pianos tienen teclas blancas y negras?

El piano es uno de los instrumentos musiciales por excelencia que más reconocimiento tienen entre las personas, junto a otros muy destacados e incluso con más fama como la guitarra. Sin embargo, a diferencia de este instrumento que despierta menos incógnitas, el piano tiene una peculiaridad que, además, heredan todos aquellos instrumentos que también tienen un teclado como son el acordeón o el órgano, entre muchos otros. Las diferenciación entre teclas blancas y negras es fundamental para un piano y, a continuación, vas a entender de forma sencilla por qué.

La disposición de las notas y los semitonos

Primero, debemos sentar las bases de qué es un tono y qué es un semitono, pues es clave para entender la necesidad de situar las teclas negras entre las blancas. Nuestro sistema musical se compone de 12 notas, 7 de las cuales son naturales y 5 alteradas. Entre dos notas naturales siempre vamos a encontrar una alterada, excepto entre mi y fa y si y do. Cada salto que damos entre cualquiera de estas 12 notas se denomina semitono. Sin embargo, entre estas notas que mencionábamos de mi y fa y de si y do, no hay un semitono de una nota alterada entre ellas que se pueda reflejar con las teclas negras, como sucede con el resto. Por eso, por cada 7 notas con teclas blancas en el piano de 'do, re, mi, fa, sol, la si', solo hay 5 negras.

La ubicación de estas, por supuesto, no es aleatoria, y se encuentran justo entre todas estas notas que tienen semitonos entre sí a los cuales llamamos alteradas. Estas son las notas que representan las teclas negras y que son los sostenidos y bemoles, que seguro que recordarás de las clases de música. Lo que sucede, simplemente, es que la distancia entre dos notas naturales consecutivas es de un tono, a excepción de mi y fa y de si y do, las únicas que no tienen teclas negras entre ellas.

Las teclas negras permiten abarcar 12 notas con una sola mano

En el mástil de la guitarra también se reconoce fácilmente el semitono. Cada vez que subimos o bajamos un traste estamos recorriéndolo, pero no existe una diferenciación de color como en el piano. Sin embargo, cada octava del piano, es decir, cada 7 notas naturales, está pensada para que con una mano se pueda abarcar entera. Si todas las teclas fuesen iguales, necesitaríamos 12 teclas para completar una "escala" completa y sería inabarcable para una mano. Sin embargo, introduciendo las teclas negras, que son más finas y están ubicadas en una posición más alta que las blancas, la escala de 12 notas es abarcable con una sola mano y permite tocar los acordes con mucha más facilidad.

En cuanto a los colores, en realidad no hay ningún motivo tras que sean negras y blancas, salvo que así se realiza una mayor diferenciación y contraste que permite intuir las posiciones mientras el intérprete mira las partituras frente a sí y no necesita mirar hacia abajo, hacia las teclas.