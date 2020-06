¿Sabías que tu amigo gato duerme por lo menos el doble que tú? ¡Seguramente lo habrás notado! Si un hombre duerme, de media, de 6 a 9 horas al día, un gato puede llegar tranquilamente a dormir unas 16, incluso 20 horas. ¡Prácticamente pasa dos tercios de su vida durmiendo! Solo hay otras dos especies que duermen más de un felino: las zarigüeyas y los murciélagos. Por lo tanto, la pregunta surge espontanea: ¿por qué los gatos duermen tanto?

El gato duerme porque realmente lo necesita, especialmente por una cuestión de bienestar. Es obvio que, en algunos casos, especialmente cuando se trata de gatos domésticos, duermen por puro aburrimiento, tal vez porque no tienen nada que hacer y nadie con quien interactuar. Así que asegúrate de entretener a tu gatito cuando esté despierto, durante el tiempo libre. ¡Todo lo que necesitas es una pelota o un hilo y ya está todo preparado!

Los gatos callejeros, por otro lado, que tienen que trabajar duro para conseguir comida y no morir de hambre, descansan su cuerpo durante el sueño y se abastecen de energía. Las horas de sueño también dependen de la raza, la edad, la salud en general, el temperamento y el carácter del gato: cada uno tiene características diferentes. También debes saber que los gatos son meteorópatas y cuando llueve y hace frío, con toda probabilidad se esconderán en su cama, casi enfadados contra el mal tiempo.

Los gatos son animales crepusculares

Hay una cosa sobre el comportamiento de los gatos que siempre debes recordar: son animales crepusculares. Esto significa que están particularmente despiertos desde el atardecer hasta el amanecer y comienzan a activarse desde la medianoche. Entonces, cuando por la mañana estás a punto de salir de casa para ir a trabajar o al colegio, tu gato te mirará y felizmente se acurrucará para continuar su descanso. Los gatos duermen mucho para conservar energía

¿Tu gato se vuelve loco por la noche? ¡No te preocupes, es totalmente normal!

Los gatos tienen la psicología del depredador y están programados para cazar, especialmente de noche. Incluso si están domesticados y acostumbrados a la vida de hogar, no pierden esta actitud y, cuando cae la oscuridad, de repente se lanzan hacia sus presas, desatando “momentos de terror” para los propietarios desprevenidos que duermen en paz. Se sabe que la caza requiere mucha energía, por lo que si su gato está cazando un ratón de tela falsa o un pájaro en el jardín, durante el día debe dormir para recuperar toda la vitalidad necesaria.

Los gatos aman las siestas

Al igual que las personas, se sabe que los felinos pueden dormir, pero también caer en un sueño profundo. Cuando su gato se toma su siesta, posicionará su cuerpo de una manera que favorezca un movimiento ágil y repentino, para estar listo para enfrentar cualquier tipo de peligro: esta fase generalmente dura de 15 a 30 minutos.

¿Dónde duermen los gatos?

Los gatos duermen prácticamente en todas partes: en la canasta de ropa sucia, en el armario, debajo de las sábanas...asegurate, sin embargo, de colocar, en algunas partes más tranquilas de la casa, algunas camas donde puedan refugiarse para recargar sus “baterías”.

¿Sueñan los gatos?

Cuando los gatos duermen, a menudo sacuden sus bigotes, patas y también parecen mover los ojos. La impresión es que sueñan con perseguir alguna presa. Entonces sí, podemos decir que tus gatos sueñan, aunque casi nunca podemos saber qué.

Está claro que los felinos duermen mucho. Es por eso que son la mascota favorita de muchos: no requieren la misma atención que los perros y no tienen la misma energía. Los gatos son animales perezosos, así que cuando tu gato duerme demasiado, no te preocupes. Déjalo descansar en paz porque esta es su naturaleza.