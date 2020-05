¿Por qué nos duelen los oídos cuando hace frío?

Ahora comienza el buen tiempo y no padecemos ese intenso dolor de oídos que a muchos les produce el frío en los meses de invierno. Pero cuántas veces has salido a la calle con bajas temperaturas o con mucho viento y has empezado a sentir un punzante y agudo dolor en los oídos. Si eres deportista y practicas ejercicio al aire libre, sabrás bien de lo que hablamos

Este dolor no afecta a nuestra audición. Puede llegar a ser desagradable e incisivo, y a veces incluso puede extenderse al cuello y a la cabeza, pero se pasa al entrar en un lugar cerrado y más cálido.

Un estudio de Oi2, especialista en el cuidado de la audición, expone los peligros a los que están expuestos nuestros oídos a lo largo del invierno.

Según datos del sondeo, hasta el 43% de los españoles confiesa que padece dolor de oídos con la llegada del frío, entre ellos un 23% especialmente cuando se resfría y un 21% motivado por la bajada de temperaturas. Acerca de los aspectos que más nos afectan con la llegada del frío, destacan los cambios de temperatura con un 67%, por encima de otros como la humedad (37%), una mala higiene (17%) o una mala alimentación (6%), entre otros.

¿CÓMO INFLUYE EL FRÍO EN NUESTROS OÍDOS?

El cuerpo humano es una máquina perfecta, por eso tiene sus propios mecanismos para protegerse de los agentes externos. El frío exterior provoca la contracción de los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en el oído dotando de oxígeno a la zona. Como consecuencia, se reduce el flujo sanguíneo que va hacia el oído y éste puede acumularse en el oídointerno; por este motivo se produce ese desagradable dolor.

¿INFLUYE LA CANTIDAD DE VASOS SANGUÍNEOS EN LA ZONA?

Algunas personas tienen un mayor número de vasos sanguíneos en los oídos, alrededor del martillo, el yunque y el estribo - los huesos que se encuentran en su interior- y que son los que transmiten las vibraciones que llegan desde el tímpano al oído interno. Por este motivo, el dolor es más intenso en las personas que tienen más vasos sanguíneos en la zona.

¿CÓMO NOS PROTEGEMOS FRENTE AL FRÍO?

A pesar de que la mayoría de los españoles, según el estudio de Oi2, coincide con que el frío y los cambios de temperatura afectan negativamente a sus oídos, un 53% reconoce que no los protegen lo necesario. Por el contrario, un 47% afirma que sí lo hace, entre ellos un 31% por medio de un gorro y un 11% con el uso de orejeras, entre otros métodos.

Los gorros y las orejeras son grandes aliados para prevenir infecciones e inflamaciones en los oídos.

Las orejeras y los gorros son buenos aliados para protegernos del frio en los oídos

La higiene es importantísima a la hora de prevenir problemas en el oído. Pero recuerda; el uso de bastoncillos está desaconsejado por la mayoría de los especialistas e instituciones. Lo más recomendable es utilizar un difusor de agua marina para limpiar la zona.

Si practicas natación es aconsejable la utilización de protectores auditivos mientras se realiza la actividad. También es importantísimo secar bien los oídos después del baño.

¿CÓMO ALIVIAR EL DOLOR DE OÍDO?

En este tipo de casos, una simple compresa tibia proporciona el calor suficiente para aumentar la circulación en la zona, ayudando a descongestionar el oído. Para usar esta técnica simple, se debe colocar un paño limpio templado sobre la oreja durante unos minutos hasta que el dolor vaya remitiendo.

¿Sabes cómo cuidar tus oídos �� a diario? El Dr. Lassaletta ��‍⚕️ nos explica en este vídeo los factores que influyen en la salud de nuestros oídos y cómo protegerlos #oídos#ruido#contaminaciónacústica#otología#saludauditiva#hipoacusia#sorderahttps://t.co/h6EYy9dhrw — SEORLCCC (@SEORLCCC) January 28, 2020

Hay otros trucos caseros para aliviar el dolor de oídos causado por otitis, acumulación de cera o congestión, como son el jengibre, el aceite de ajo, las infusiones de manzanilla... pero siempre antes de recurrir a cualquiera de estos remedios es aconsejable consultar con nuestro médico de cabecera o nuestro otorrino.

Te puede interesar:

¿Por qué se produce cera en nuestros oídos?

¿Podemos aumentar y conservar la audición a través de la alimentación?

7 consejos para prevenir infecciones de oído este verano

¿Por qué se nos taponan los oídos en los aviones?