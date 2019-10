El zasca de un tuitero a un militante de IU que califica de “mito” que España sea un “país de de acogida”

Un joven de Izquierda Unida de 22 años que vive en Alemania se ha vuelto viral esta semana después de que publicara un vídeo en sus redes sociales en el que revela una supuesta “Verdad Incómoda”, como parte de una iniciativa de su partido y que se ha llevado un duro revés en redes sociales en forma de zasca.

De nombre Iván y originario de Canarias, este joven lleva 4 años viviendo fuera de España, actualmente en el país germano. En un vídeo a través de Twitter que ya ha recibido casi 3 mil Retweets, Iván explica que “España como país de acogida es un mito puro, desde hace años no lo somos y nunca lo fuimos tanto”. El joven, cuyo nombre de usuario está asociado a IU, así como sus publicaciones son, en su mayoría, relacionadas con el partido de Alberto Garzón, continuaba: “A dia de hoy en Europa veo a mas españoles que inmigrantes veía en España”.

Llevo 4 años viviendo en el extranjero y no exagero cuando digo que he conocido a más españolxs fuera de España que migrantes de otros países en España.



No somos un país de acogida. Somos un país de migrantes. #VerdadesIncómodas pic.twitter.com/1OxXu3ma7X — Iván #SomosIUExterior�� (@ivanbhdez) October 8, 2019

Iván complementa el vídeo con un mensaje en el que añade: “Llevo 4 años viviendo en el extranjero y no exagero cuando digo que he conocido a más españolxs fuera de España que migrantes de otros países en España. No somos un país de acogida. Somos un país de migrantes”.

A pesar de la cantidad de respuestas que tiene el post, la más valorada es la de un usuario de nombre Mundoloco que le recuerda a Iván las cifras de migración del año 2018. “Año 2018: inmigrantes 2018: 532.483 emigrantes: 367.878”, escribe, acompañado de una noticia del diario ElMundo en el que se explica que la llegada de inmigrantes a España habían aumentado en un 28%.

Año 2018:

inmigrantes 2018: 532.483

emigrantes: 367.878



fuente: https://t.co/kVaFx91Cxr

somos un país de inmigrantes. — ����Mundoloco���� (@GalvezLacsamana) October 8, 2019

Otros usuarios se mofaban también de la diferentes que eran las explicaciones del joven de IU con los datos sobre inmigración que llegaban desde diferentes baremos, estudios y publicaciones.

¿De qué sirven los datos oficiales frente al "yo veo"? — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) October 8, 2019

Eso solo demuestra que tu experiencia es aún pequeña para opinar con garantía de éxito sobre ese asunto. — fenómeno tabarnes ���������� (@fenomesnalmente) October 8, 2019