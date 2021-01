Signal: así es la alternativa a WhatsApp que recomienda el hombre más rico del mundo

WhatsApp lleva un tiempo anunciando cambios en sus términos y condiciones, aunque pocos se han parado a leer en qué consisten. A partir del 8 de febrero, será necesario aceptar su nueva política de privacidad para seguir usando la aplicación. ¿En qué consisten estos cambios? La aplicación compartirá información con Facebook y otras plataformas del grupo. Entre esa información se incluye el registro de cuenta, el número de teléfono, datos de operaciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo el usuario interactúa con los demás (incluyendo empresas), e información sobre el dispositivo como el modelo de hardware, o el nivel de carga de la batería.

Muchos usuarios no han hecho caso de las nuevas condiciones y seguirán usando esta aplicación de mensajería instantánea, pero otros tantos ya buscan alternativas. Entre ellas destaca Signal, especialmente desde que la recomendara el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Signal nació precisamente como garante de respetar la seguridad y privacidad de los usuarios.

Al igual que WhatsApp, es una aplicación gratuita. No tiene fines de lucro, por lo que no tiene anuncios, ni vendedores, ni afiliados. Su principal baza es que sus mensajes están blindados. Como dice su descripción en la App Store: "Ni nosotros podemos leer tus mensajes o escuchar tus llamadas, ni nadie más. La privacidad no es un modo opcional, es como funciona Signal. En todos tus mensajes, todas tus llamadas, para siempre".

Aunque lo que realmente ha relanzado esta aplicación ha sido la recomendación del fundador de Tesla, Elon Musk. Un simple Tweet en su cuenta, "Use Signal" -usa Signal- ha colapsado las descargas, obligando a la compañía a publicar el siguiente mensaje: "continuamos rompiendo récords de tráfico y agregando capacidad a medida que más y más personas aceptan cuánto les disgustan los nuevos términos de Facebook". El tweet de Musk se compartió 50.000 veces, y tras su publicación más de 100.000 usuarios se descargaron la aplicación.

La influencia de Elon Musk es evidente. Desde el 7 de enero es el hombre más rico del mundo al haber superado al jefe de Amazon, Jeff Bezos. En el último año su fortuna se ha multiplicado gracias a que las acciones de Tesla han subido un 743%. Pero no es el único rostro conocido que ha recomendado publicamente pasarse a Signal. También lo han hecho Jack Dorsey, fundador de Twitter, o los expertos en seguridad informática Edward Snowden y Bruce Scheier.

¿Cómo funciona Signal?

La aplicación es similiar a WhatsApp en cuanto a su uso, puesto que se descarga gratuitamente y requiere el número de teléfono para ingresar. El código es abierto, por lo que se la pueda descargar cualquier persona. Aunque funciona con el número de teléfono, Signal permite enviar y recibir mensajes de contactos desconocidos.