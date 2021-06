El Wanda Metropolitano, la prueba de fuego para los eventos masivos y sus antecedentes en pandemia en España

Tras más de un año con los estadios completamente cerrados para evitar las aglomeraciones a causa de la pandemia de covid-19, finalmente Sanidad y la Real Federación Española de Fútbol dieron luz verde para que los estadios pudieran recuperar, poco a poco, una relativa normalidad.

Este viernes, el Wanda Metropolitano ha acogido a 15.000 aficionados para el España - Portugal amistoso. Al principio se esperaba que pudieran entrar 22.000 personas pero se ha optado por reducir el número de asistentes, un 22 por ciento del aforo total en el que se garantizan las medidas de seguridad. No obstante, no se trata del primer evento multitudinario que se ha celebrado en España en los últimos meses. Estos son solo algunos ejemplos de otras aglomeraciones que no han tenido consecuencias llamativas en la evolución de la pandemia.

Concierto de Raphael en Madrid

Fue uno de los primeros eventos multitudinarios en España en época covid-19. A mediados de diciembre del año pasado, el cantante Raphael cumplió con la particular tradición de celebrar conciertos por Navidad. El cantante reunió a 4.368 personas en el WiZink Center de Madrid, con un aforo total de 25 por ciento y en torno a 3.000 entradas vendidas para el día siguiente.

EFE/Kiko Huesca





Era la primera vez que Madrid acogía un evento de tales características desde marzo del año anterior, poco antes de que se decretara el estado de alarma en España. En cualquier caso, tanto organizadores como responsables del recinto aseguraron que se habían cumplido con todas las normas de seguridad impuestas por la Comunidad de Madrid. De hecho, llegaron a remarcar que habían sido aún más estrictos con dichas medidas.

Concierto de Love of Lesbian en Barcelona

A finales del mes de marzo, el Palau Sant Gordi de Barcelona fue el escenario en el que la banda Love of Lesbian deleitó a 5.000 personas que volvieron un concierto para bailar y corear sus temas tras la mascarilla.

Con la luz verde del PROCICAT y un equipo médico supervisando el operativo, se pudo celebrar sin incidencias significativas y después de someter a todos los asistentes a un test de antígenos. Así, los músicos, la organización, el público y demás personal convirtieron el Sant Jordi en una superburbuja de 5.000 personas que pudieron cantar y bailar sin distancia de seguridad.

EFE/Alejandro García





"Bienvenidos al que es uno de los conciertos más emocionantes de nuestra vida. Hacía un año y medio que no pisábamos un escenario", arrancó el solista Santi Balmes, quien apeló a la responsabilidad del público para que no se quitase la mascarilla: "El mundo nos mira" y "este concierto es una pequeña batalla dentro de la guerra".

Vuelta de los toros a Las Ventas tras 448 días

A principios del mes de mayo, y más de un año después que el coronavirus provocara el confinamiento total de Madrid y de toda España, los toros volvieron al albero de Las Ventas. 448 días después, 2.000 madrileños llenaron la puerta de la mítica plaza de toros ansiosos por volver a ver los toros en directo.

EFE/Fernando Alvarado









"Después del año que hemos pasado en blanco, ya no solo los toros, en todo tipo de espectáculos, la gente quiere salir, pasarlo bien y, por fin, estamos en las Ventas otra vez", decían algunos antes de entrar a ver el espectáculo. "Tenía muchas ganas de venir, era lo que más deseaba cuando levantaran las restricciones", aseguraban. Todos ellos coincidían en estar muy "emocionados" de poder volver tras "pasar un año muy complicado": "Había muchas ganas ya. Yo creo que se ha pasado un año muy complicado y había ganas de volver".

Simpatizantes del PP en Génova

Centenares de afiliados y simpatizantes del Partido Popular se dieron cita en la noche del 4-M en las puertas de la sede del partido, en la calle Génova, con banderas de España y de la formación, celebrando la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, en las urnas madrileñas.

Los 'populares' organizaron un gran despliegue con el tradicional balcón, una pantalla gigante y el corte de la calle, donde han dispuesto más de doscientas sillas respetando las medidas contra el coronavirus. Además, vecinos de la zona se asomaron a sus balcones y numerosos ciudadanos se acercaron a las inmediaciones. En cualquier caso, no hay datos oficiales sobre la cantidad de personas que se congregaron a Génova.



Así serán los eventos masivos en España

Los buenos datos epidemiológicos y la llegada del buen tiempo traen de la mano la celebración de eventos multitudinarios, como los festivales de música, en los no se podrá comer, beber ni fumar, tampoco vapear, y el uso de la mascarillas será obligatorio. Así consta en la nueva actualización del documento "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19".

El texto establece la posibilidad de que en algunos de estos eventos y tras acuerdo de la autoridad sanitaria se soliciten certificados de vacunación, de recuperación o de estar libre de la infección activa; no se aconseja la toma de temperatura ni los arcos de descontaminación

Según el nivel de alerta de la provincia donde se vaya a desarrollar, incorpora distintos consejos sobre distancia de seguridad, uso de mascarilla, escalonamiento de entradas y salidas, control de desplazamientos internos y acondicionamiento ambiental y ventilación (en espacios cerrados).

También de sectorización, trazabilidad, entrega de hojas informativas y de señalización, así como medidas de limpieza, higiene y desinfección.