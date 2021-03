Vuelve el debate del pin parental: ¿Quién defiende el interés superior del menor?

La moción de censura en Murcia y la recomposición del Gobierno de la Región han vuelto a abrir el debate sobre el llamado pin parental. Un debate en el que intermedió el Tribunal Superior de Justicia de Murcia con la suspensión cautelar de la aplicación de las instrucciones de la Consejería de Educación para el curso 2019-2020.

El pin o veto parental consiste en que los padres pueden decidir expresamente si sus hijos pueden participar en actividades extracurriculares propuestas por el centro educativo con las que no están de acuerdo.

Desde que se abriera el debate en la Región de Murcia, los distintos agentes de la comunidad educativa se han posicionado a favor o en contra de esta medida. Los que están a favor defienden el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos en asuntos como la educación afectivo-sexual o la ideología de género. Los que están en contra, oro su parte, defienden que el interés superior del menor está por encima de los padres.

El debate detrás del pin parental

Este asunto no es sencillo porque supone una confrontación de derechos. Por una parte, el derecho a la educación de los niños, y por otra, el derecho a la libertad de los padres. En Oidel, una ong que promueve la educación como derecho fundamental, consideran que es necesario velar porque se respeten ambos derechos, que no tienen por qué estar reñidos. El director de la organización, Ignasi Grau, explica a COPE que la solución "pasa por el diseño de programas que incluyan las sensibilidades de toda la sociedad civil".

Desde la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), su presidenta, Begoña Ladrón de Guevara, cree que no hay que llegar a medidas como el pin parental si las familias pueden elegir el colegio de sus hijos: "que puedan elegir una institución educativa que de respuesta a un ideario concreto". En este sentido, señala la iniciativa de la Comunidad de Madrid, donde es obligatorio informar a los padres del contenido de las actividades extracurriculares: "Si la familia conoce el proyecto educativo del colegio de antemano, no necesitará sacar a sus hijos de clase".

Diálogo entre las partes

En cuanto a velar por el interés superior del menor, Grau señala que, como dijo la ministra, los padres no son los propietarios de los hijos, "pero sí que son responsables de su educación y tienen que velar por el interés del menor". El director de Oidel añade que un niños no es una isla sino que forma parte de una comunidad mayor que él y en la que irá recibiendo información, además de lo que le enseñen sus padres o la escuela. Pero en ciertos periodos educativos, el niño tiene derecho a que "lo que se le está enseñando en casa no esté en contradicción con lo que se les enseña en el colegio". A este respecto, Ladrón de Guevara añade que "hay que decidir qué es lo que compete a la familia y qué es lo que compete al colegio, y que ninguno quiera invadir las competencias del otro".

En esa decisión es imprescindible el diálogo entre las partes. Dice Ignasi Grau: "Ni el Estado tiene un derecho absoluto ni los progenitores tienen un derecho absoluto. Ambos tienen que luchar para pensar qué es lo mejor para el menor". Padres y profesores ponen de manifiesto que la confrontación en el campo de juego no es tal. De hecho, desde el Sindicato Independiente de Profesores ANPE Murcia, su presidente Clemente Hernández, pide que no se utilice el pin parental como arma política. "Cuando los padres han tenido algún problema con una actividad han hablado con el centro y se ha resuelto", ha contado a COPE. Además, la pandemia ha ayudado a acercarse. La presidenta de COFAPA dice que la unión se ha hecho visible porque los profesores han entrado en las casas de los niños y los padres les han visto dar clase. Así que es un buen momento, de Ladrón de Guevara, "para abrir claramente este debate y trabajar juntos".