Viruela del mono o mpox en España: Sanidad valorará “ajustar” las medidas vigentes

El Ministerio de Sanidadha asegurado que, pese al primer positivo de lanueva variante de mpoxnotificado por Suecia, los nuevos casos detectados este año en España no son más graves que antes, pero valorará toda la información disponible para, llegado el caso, “ajustar” las medidas actualmente vigentes.



Así lo ha asegurado Sanidad en un comunicado después de que este jueves Suecia notificara el primer caso en Europa de esta nueva variante de mpox -antes conocido como viruela del mono, término desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde noviembre de 2022- cuya expansión por África ha dado lugar a la declaración de emergencia de salud pública global por parte de esta organización.



Precisa que, aunque Suecia lo confirmara este jueves, eso no quiere decir que este clado, más grave y letal que el que desató el brote de 2022, no estuviera ya presente antes fuera del continente africano.



Y, por ahora, los nuevos positivos diagnosticados en España -264 desde enero- “no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad” que los que se han venido detectando desde abril de 2022.

Con todo, Sanidad quiere dejar claro que España tiene ya la experiencia sobre las acciones que han “demostrado ser efectivas desde el inicio del brote” hace dos años, que ha dejado en el país un total de 8.104 casos, 7.521 de ellos en 2022.



“La vacunación y la vigilancia son la clave de una buena estrategia que ya ha tenido éxito en España”, subraya el ministerio que, no obstante, garantiza que evaluará “cualquier información nueva para determinar si es necesario ajustar” su enfoque en la gestión de mpox.



En este sentido, ha recordado que el lunes participará en una reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación actual.

?? Ante la emergencia sanitaria internacional de MPOX declarada por la OMS, España participará el 19 de agosto en el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE.



264 casos se han notificado este año en nuestro país.



Avanzamos en la vacunación y la vigilancia epidemiológica. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) August 14, 2024







Paralelamente, ese mismo día ha convocado a sus máximos órganos técnicos -Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), el Centro Nacional de Microbiología (CNM) y la División de VIH y Vacunas- para discutir las actuaciones a poner en marcha tras la segunda emergencia global por este virus.



Un día después, ha previsto un encuentro con los técnicos de las comunidades en la ponencia de alertas para valorar, llegado el caso, nuevas medidas a implementar en España.



Por ahora, a nivel político, la consejera de Madrid, Fátima Matute, ha pedido reforzar los controles de sanidad exterior en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.