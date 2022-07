Un reputado virólogo alemán habla alto y claro sobre la evolución del covid en los próximos meses: "Posible"

El virólogo más conocido de Alemania, Christian Drosten, ha advertido de que es probable que en verano haya un incremento en el número de contagios por la propagación de las variantes BA.4 y BA.5. Sin embargo, Drosten ha avisado de otra cosa que le genera más preocupación sobre la pandemia... más allá del incremento de los contagios.

Tal y como ha asegurado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, "es posible" que las UCI no tengan problemas en cuanto a ocupación se refiere, pero sí ha avisado de que el mercado laboral sufrirá mucho por las bajas que pueden producirse. Para este reputado experto, las empresas notarán la subida de las infecciones "durante un tiempo angustiosamente largo en el próximo invierno". Sandra Ciesek, otra viróloga reconocida, sigue la línea de Drosten y apunta que no cree que se necesiten medidas más duras para paliar la sobrecarga del sistema sanitario. "Estamos muy lejos de eso. Ese no es el problema. Los problemas son más económicos".

Volviendo a Drosten, aseguró también que "si muchos empleados se ausentan durante semanas y se enferman a la vez, las cosas pueden complicarse en ciertas áreas".









Si miramos la situación epidemiológica en nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha registrado este martes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 50.235 nuevos casos de coronavirus, de los que 23.706 se han producido en mayores de 60 años, lo que eleva a 12.613.634 la cifra total de contagios en España desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años, el informe muestra un aumento de 40 puntos, situándose en los 653,25 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 612,39 notificado el pasado viernes por el departamento dirigido por Carolina Darias. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 80.468 positivos en este grupo de edad.

¿Cuándo volveremos a la "vieja normalidad"?

A comienzos de año, Drosten concedía otra entrevista en la que aseguraba que estaba “absolutamente seguro” de que en algún volveremos a la “vieja normalidad” que teníamos antes de que irrumpiera la pandemia del coronavirus en nuestras vidas. Eso sí, quería matizar que, a pesar de que el final de la variante ómicron podrá ser un rayo de esperanza, cree que hasta final de año no llegará la famosa “gripalización” de la gripe, en el sentido de que se vuelva endémica.









Es por ello que el virólogo alemán preveía otro “fuerte aumento de la incidencia” para el próximo invierno, por lo que volveremos a utilizar las mascarillas en interiores en las navidades de 2022 y 2023. Eso sí, aclaraba: “La inmunidad de la población frente a la gripe no se basa únicamente en la vacunación, sino en varias infecciones por las que normalmente un adulto ya ha pasado en su vida”. No obstante, para Drosten aún no estamos en ese punto. El virólogo germano, si bien no ha diferenciado entre interiores o exteriores, sí que cree que todavía estaremos “durante algunos años más” llevando mascarilla en ciertas ocasiones para protegernos del virus.