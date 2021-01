Vikingos: Katheryn Winnick explica por qué Lagertha tenía que morir

MADRID, 20 (CulturaOcio)

Vikingos ha llegado a su fin tras seis intensas y sangrientas temporadas. Muchos de los protagonistas iniciales de la serie, como Ragnar Lothbrok, no llegaron al final, entre ellos su ex esposa Lagertha, que murió heroicamente en la primera parte de la temporada 6. Ahora, la actriz Katheryn Winnick ha explicado por qué su final era necesario, y cómo fue a ella a quien se le ocurrió el aciago destino de la guerrera.

En muchas ocasiones, cuando un personaje muere en una serie no depende de las exigencias de la historia, sino de los proyectos y compromisos que tiene el actor. Sin embargo, en una entrevista con Collider para promocionar el thriller The Marksman -que protagoniza junto a Liam Neeson- Winnick reveló los verdaderos motivos que hacían de la muerte de Lagertha en la temporada 6ª fuera completamente necesaria.

"Estaba preparada para irme antes, no voy a mentir", aseguró la actriz refiriéndose al final de Lagertha, muerta a manos de Hvitserk que la confundió con una serpiente maligna. "En los tiempos de los vikingos, la esperanza de vida era de unos 38 0 40 años, creo. Yo llegué a los 50 o 60, era una abuela", agregó.

Sin embargo, tras el asesinato de Ragnar, gran parte del atractivo de la serie para muchos fans recayó en Lagertha, algo que el creador de Vikingos sabía muy bien. "Michael Hirst no me quería dejar marchar, pero tenía que llegar el momento", prosiguió Winnick. "De alguna forma, teníamos que continuar la historia".

Fue en ese momento cuando la intérprete habló con Hirst, el showrunner de Vikingos, y le dijo "vamos a escribir algo fantástico e increíble". Y así es como, aunque en ese momento no estaba en el guion, se gestó lo que acabaría siendo la muerte de una de las guerreras más fieras y valientes de Vikingos, todo gracias a la propia Winnick.

"No podía esperar un final mejor", sentenció la actriz, que también agradeció la oportunidad de haber dirigido un episodio de la temporada 6, titulado Valhalla Can Wait. "Es duro ser directora y actriz a la vez, pero realmente necesitaba ponerme detrás de las cámaras. No podía estar más feliz", sentenció.