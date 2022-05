VÍDEO: World Vision celebra este domingo su carrera solidaria 'Global 6K For Water'

MADRID, 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

World Vision celebra este domingo, 22 de mayo, la carrera solidaria por el acceso al agua limpia que, con el lema 'Global 6K For Water', tendrá lugar simultáneamente en varias provincias de España y tendrá ediciones en todo el mundo.

Según los impulsores del evento, la 'Global 6K For Water', celebrada por última vez en 2019 debido a la pandemia, es especial no sólo por su carácter solidario, sino también por su distancia: 6 kilómetros, la distancia media que muchos niños y niñas tienen que recorrer cada día para ir a por agua limpia en muchas partes del mundo.

En el caso de Madrid, la prueba constará de un recorrido de 10 kilómetros, homologado e inclusivo, que contará en esta edición con la presencia, como embajador de la carrera, del atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo. Asimismo, más de 15 deportistas españoles de alto nivel, han mostrado su apoyo a esta iniciativa, así como, cuatro atletas paralímpicos ucranianos, que colaboran para llevar fondos a las personas refugiadas en Rumanía y Moldavia.

"Para mí es un orgullo trabajar junto a World Vision con una meta tan importante como llevar agua a zonas del mundo donde no la tienen. Y que el deporte sea un vehículo fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan, dándoles acceso a algo tan necesario como es el agua. Os animo a todos a participar el próximo día 22 de mayo en las diferentes carreras de la Global 6K for Water que se realizarán en toda España", ha explicado Albaladejo.

La carrera también cuenta con la participación de Better Naked Club, proyecto liderado por la maratoniana y amante del fitness Paula Ordovás que, con el lema 'No has llegado tan lejos, para solo llegar tan lejos', ha creado una plataforma de entrenamiento online formado por especialistas en deporte y nutrición. Better Naked se une, junto a su Running Club para apoyar este proyecto solidario.

"Nunca antes 6 kilómetros significaron tanto. Una meta que todos pueden cruzar donde cada kilómetro recorrido sumará para mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan. Me hace inmensamente feliz afianzar que el deporte, una vez más, es una vía de unión en el mundo dando alas a la solidaridad. Un dorsal individual que representa un universo de oportunidades", ha expresado Ordovás.

En la última edición de 2019, antes de la cancelación de 2020 y 2021 por COVID-19, participaron más de 64.000 corredores de 30 países, logrando entre todos una recaudación de 3,8 millones de dólares para proyectos de agua, saneamiento e higiene y beneficiando a más de 75.000 niños y familiares.

En España se sumaron más de 5.000 participantes entre la carrera de Madrid y las de otras 19 ciudades. Gracias a todas las empresas colaboradores y a todos los que se unieron, World Vision pudo apoyar proyectos de agua en Ghana, Angola, Zimbabwe y Guatemala.

UNA CARRERA PARA TODOS Y DESDE CUALQUIER LUGAR

En la 'Global 6K For Water' se puede participar de diferentes formas: caminando, corriendo, empujando el carrito de un bebé o también de forma virtual. Asimismo, cualquier ayuntamiento, empresa o persona puede organizar su propia carrera o apuntarse a una ya creada, en cualquier parte de España. En la última edición se organizaron carreras en distintas localidades de Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, Islas Canarias, País Vasco, y en diferentes puntos de las comunidades de Madrid, Murcia y Valencia.

Además, gracias a Kinendu, la app gratuita de la carrera, también se puede participar de forma virtual y conseguir entre todos el objetivo de World Vision: reducir la distancia que los niños tienen que recorrer en la búsqueda de agua y así darles la oportunidad de tener una vida más digna.

World Vision destinará los fondos obtenidos a facilitar el acceso a agua potable a millones de niñas y niños en Ghana, India, Colombia, Angola, Zambia e Indonesia. A su vez, se destinarán fondos a dar acceso a agua y saneamiento a los refugiados ucranianos en Rumanía y Moldavia donde las necesidades de asistencia humanitaria y ayuda para la reconstrucción son inmensas.

"Agradecemos a las empresas patrocinadoras, Bank of America, Ferrovial, Fundación We are Water y GO fit, y a las empresas colaboradoras, Alsea, Alterhome, Ballesol, Bridgestone, CBRE, Gardena, Greencornerss y SEUR su compromiso social y hacer posible esta carrera", ha explicado el director de World Vision España, Javier Ruiz.

