El vídeo que muestra el primer baño de dos gemelos recién nacidos: "Piensan que están en el útero"

El pasado 30 de mayo un vídeo de dos gemelos recién nacidos recibiendo un baño juntos se hizo bastante popular en Twitter, obteniendo más de 52 mil visitas. No es la primera vez que observamos imágenes de este estilo. Y es que la tranquilidad y ternura que nos transmite es impresionante, contemplar lo calmados que están, sin llorar ni gritar. Se trata simplemente de meter a los pequeños en una bañera mientras corre el chorro de agua y darles pequeños masajes con los dedos. La creadora de esta técnica conocida como "Thalasso Bain Bébé" es la auxiliar de Puericultura, Sonia Rochel.

Tras haber estado muchos años estudiando, la mujer dio con un método para bañar a los bebés recién nacidos sin que llorasen ni se sintiesen estresados. Este método no emplea ni cremas ni jabón, solo agua y un pequeño masaje con los dedos. El resultado es evidente: niños calmados, que sienten que están todavía en el útero de sus madres. Y es que esto es lo más similar al vientre de la madre: el agua templada y con pequeños movimientos por el grifo abierto. Este baño también ha recibido el nombre de "Spa del bebé" por su naturaleza relajante.

La experta indica que estos baños se pueden hacer en bebés de hasta dos meses de edad, con una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos. Según Rochel, no debemos bañar a un niño que esté enfadado, ya que no se calmará. Por otro lado, no debemos asustarnos o preocuparnos si le entra agua en los ojos o los oídos, es normal. Además, puesto que no estamos utilizando ningún jabón, no le causaremos ningún escozor. La francesa, de 51 años, considera que la llegada al mundo de un hijo es un momento muy especial para los padres y, por ello, también debe serlo para los hijos.

Antes era habitual escuchar a los bebés llorar y gritar mientras recibían un baño. Algo curioso, ya que es el lugar más parecido al útero materno. Por este motivo, la experta se planteó que el cuidado del bebé en tema del baño no ha evolucionado. Sin embargo, desde 2012 que empezó a promulgar esta técnica, la actitud de los recién nacidos es completamente diferente.

Solo hay que ver los vídeos que publica en sus redes o de cualquier persona que también utiliza su método, para comprobar la paz que sienten esos bebés. Además, es un momento fascinante de observar, como en el caso de los gemelos, abrazados mientras se bañan, recreando la misma postura que han tenido durante los meses que han pasado juntos en el vientre de su madre.