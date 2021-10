El vídeo del comentado saludo entre Sánchez y Ayuso en el desfile de la Hispanidad: "Qué comportamiento"

Pedro Sánchez ha vivido un día que olvidará con dificultad. Al anunciar la megafonía su nombre en pleno desfile del Día de la Hispanidad ha sufrido una cantidad de pitos y abucheos que acaparan la atención mediática de la jornada. Pero es que además, ha habido otro momento igualmente comentado y ha sido, precisamente su encuentro con José Luis Martínez-Almeida y con Isabel Díaz Ayuso como alcalde de Madrid y presidenta de la Comunidad respectivamente.

Frío y tenso saludo de Sánchez a Ayuso y Almeida en el desfile



Lee toda la información en el link ??https://t.co/LCeEwGi5gTpic.twitter.com/PQFM52ORPg — okdiario.com (@okdiario) October 12, 2021

El momento capturado por las cámaras muestra a un Pedro Sánchez que, con paso firme y acelerado, toca el brazo de Margarita Robles, ministra de Defensa, para posteriormente y despejando la mirada, pasar junto Ayuso y Almeida. Es a los líderes del PP en la Comunidad a los que menos afecto ha mostrado el presidente ciñéndose a un sencillo gesto tocándose en pecho con la mano, tan común a raíz de las restricciones y tan conveniente.

Los comentarios no han tardado en producirse y no han faltado usuarios de Twitter que han criticado la actitud del presidente por no respetar el protocolo que va junto al puesto y posición que Sánchez ostenta.

Los abucheos a Sánchez, un año más

Como ha ocurrido desde que Sánchez llegó al poder, su asistencia al desfile ha generado la protesta de algunos ciudadanos, verbalizada con gritos de "dimisión", "fuera" y "okupa".





El jefe del Ejecutivo llegó a la madrileña plaza de Lima poco antes de que lo hicieran los reyes y la infanta Sofía, lo que no impidió que los abucheos y pitidos sobresalieran a los aplausos a Felipe VI, algo que se reprodujo al final del acto. Una reacción de queja dos días después de que Sánchez planteara su propuesta de descentralizar algunas instituciones y organismos del Estado para llevarlos a otras ciudades.

Por primera vez, han asistido al desfile los ministros de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón, aunque el de Universidades, Manuel Castells, se ausentó después de que el Gobierno hubiera confirmado su presencia.

La cúpula de Defensa, los poderes del Estado y políticos de todos los partidos, entre ellos, el líder del PP, Pablo Casado, y el Vox, Santiago Abascal, arroparon a las Fuerzas Armadas.





En la tribuna de autoridades estuvieron todos los presidentes autonómicos, salvo las ausencias habituales del lehendakari, Iñigo Urkullu, y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. También faltaron esta vez el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El lema del desfile de este año ha sido "Servicio y compromiso", como reconocimiento al papel del Ejército durante la pandemia, en catástrofes naturales como Filomena, en la erupción del volcán de La Palma o en la evacuación de ciudadanos afganos. Frente a los más de 4.200 soldados que participaron en el de hace dos años, esta vez lo hicieron 2.656, además de 68 aeronaves entre aviones y helicópteros y 115 vehículos, bajo la mirada y los aplausos de cientos de personas apostadas a lo largo del recorrido.





La anécdota la ha protagonizado la Patrulla Águila, que al dibujar los colores de la bandera de España al paso de sus aviones, uno de ellos ha dejado como estela un tono morado a semejanza de la enseña republicana.