VÍDEO: La Comunidad planea "confinamientos selectivos de las zonas con mayor influencia" de Covid

Las Consejería de Sanidad está trabajando en las nuevas medidas que se aplicarán con "carácter inmediato"

La Comunidad de Madrid prevé "confinamientos selectivos de las zonas con mayor influencia" de Covid, según ha anunciado este miércoles el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Zapatero ha avanzado que el fin de semana se anunciarán nuevas medidas, entre las que se contempla "el confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud que tienen más incidencia".

Así, ha afirmado que se están planteando "medidas restrictivas" relacionadas con la concentración de personas y la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

Se trata de "endurecer" las medidas que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre, que serán evaluadas este viernes, por lo que "en función de los datos registrados" se tomarán las "decisiones oportunas".

"Habrá decisiones orientadas fundamentalmente a la restricción de la movilizad como la concentración de personas, y que daremos a conocer, estamos trabajando en ellas, este fin de semana", ha avanzado, aunque no ha dado a conocer cuándo entrarán en vigor, si bien ha advertido que con "carácter inmediato".

Según ha explicado, aunque "la situación asistencial está estable y hay margen de acción" y "los datos actuales indican una "tendencia a estabilizar el número de infectados", la Comunidad "quiere adelantarse", y "tomar medidas para intentar disminuir esa curva" de cara a la llegada del otoño y el invierno y las enfermedades respiratorias que se dan en esas estaciones.

Así, si bien ha reconocido que todavía no se ha decidido exactamente el alcance de las nuevas medidas debido a las "implicaciones legales", ha precisado que no está previsto el cierre de la hostelería, aunque posiblemente se actuará sobre los aforos, según ha apuntado, y que no está contemplado "cerrar Madrid".

Por otro lado, ha constatado la "dificultad estructural de la Comunidad de Madrid", en comparación con el municipio de Tielmes, donde se ha realizado una "intervención exitosa" en este sentido.

"La dificultad estructural que tienen algunas de las zonas de las que estamos hablando o municipios de la Comunidad de los que estamos hablando, nos hace que reflexionemos bien", ha apuntado, dejando abiertas cuestiones como el cierre de los colegios o no.

MENSAJE DE RESPONSABILIDAD

Zapatero ha destacado la importancia de que la ciudadanía "se dé cuenta" de que la pandemia de Coronavirus se trata de la "peor" crisis sanitaria vivida en los últimos cien años.

"Es momento de insistir como nunca en el mensaje de responsabilidad y cumplimiento estricto de las medidas adoptadas", ha recalcado, para señalar que "es complicado" no dar un paso atrás "si se mantienen comportamientos irresponsables, como la celebración de fiestas, o botellones, o los continuos incumplimientos de cuarentenas o aislamientos de casos Covid".

"A día de hoy más de 90 personas han recibido un requerimiento de la Policía Local por no permanecer en su casa a pesar de ser un caso confirmado", ha indicado, para subrayar que "esto supone que se ha expuesto a otros cientos de personas y así es imposible cortar la cadena de transmisión".

A este respecto, se va a dar un paso más notificando la necesidad de cumplir el aislamiento por escrito, según la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, para, en caso de incumplimiento, tras la advertencia, poder abrir un expediente sancionador.

MADRID ABOGA POR REDUCIR LA CUARENTENA A 7 DíAS

Asimismo, Zapatero ha dicho que la Comunidad de Madrid está planteando al Ministerio de Sanidad de reducir la cuarentena a 7 días, "en el sentido de que más vale una cuarentena de 7 días realizada en un porcentaje alto que no cumplir las cuarentenas de los 14-10 días".

"Se podrá escapar algún paciente infectado pero seguramente el beneficio que conseguiremos reduciendo el tiempo de cuarentenas cumplidas será mejor que cuarentenas largas incumplidas", ha apostillado.

Tras destacar que el objetivo de las nuevas medidas es "disminuir la transmisión de la infección" y "proteger a la ciudadanía", ha señalado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "apoya siempre cualquier medida que vaya en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos de Madrid, como ha reiterado en multitud de ocasiones".

Así, en cuanto a la modificación de la orden de la Consejería de Sanidad de medidas preventivas contra el coronavirus "este fin de semana", ha aseverado que "la presidenta de la presidenta de la Comunidad la apoya de manera determinante, como así ha sido siempre el trabajo que estamos haciendo en los últimos meses".

