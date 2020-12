VÍDEO: CESIDA avisa: el Covid-19 pasará pero el VIH seguirá "sin cura y sin vacuna" y pide mejorar el acceso a la Prep

MADRID, 1 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA) ha avisado este martes, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, de que la pandemia del coronavirus se va a terminar pero que el VIH seguirá existiendo en la población "sin cura y sin vacuna", por lo que ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas que mejoren el acceso a la profilaxis preexposición para el VIH (PrEp) a las personas que lo necesitan.

Así lo ha señalado en un manifiesto leído por la secretaria de CESIDA, Cristina Arcas, y la vocal de la organización, Loly Fernández, en el que se lamenta de los efectos "devastadores" que está teniendo la pandemia del Covid-19 en los pacientes con VIH y los más vulnerables, a pesar de que se ha demostrado que el sida no agrava la enfermedad provocada por el coronavirus, ni incrementa el riesgo de mortalidad.

"Por el confinamiento, el cierre de clínicas de infección de transmisión sexual o la dificultad a la hora de acceder a la Atención Primaria, entre otras cuestiones, está limitando el diagnóstico y tratamiento al VIH, lo que supondrá un incremento en las ya inaceptables tasas de diagnóstico tardío y podría tener un efecto negativo en el aumento de la morbilidad de estos pacientes", señala CESIDA en el manifiesto.

Además, la organización ha alertado de la paralización de la dispensación de la Prep en "mucho lugares" de España. "Ha pasado un año desde la aprobación de la Prep y vemos que esto todavía no acaba de arrancar, porque hay comunidades autónomas donde la Prep no está disponible como Asturias, Canarias, de las dos castillas, y en las que está disponible las dificultades de acceso son importantes, por lo que no está llegando a las personas que lo necesitan", ha dicho el presidente de CESIDA, Ramón Espacio.

Ahora bien, ha matizado que sólo en Barcelona y en Madrid es donde la Prep "está arrancando de forma consistente", si bien los centros en los que se suministra están "absolutamente saturados". Dicho esto, el presidente de CESIDA ha insistido en alertar sobre el problema que existe en la actualidad sobre los diagnósticos tardíos del VIH y que se calcula que en España suponen alrededor del 46 por ciento de los nuevas detecciones de sida, especialmente entre las mujeres.

Un hecho "inaceptable" que, además, se ha visto agravado por la pandemia del Covid-19. "Desconocemos el impacto que va a tener esta crisis en el número de nuevos diagnósticos y detecciones, son datos que sabremos en uno o dos años, pero lo que sí sabemos es que durante el estado de alarma se cerraron todos los recursos de atención a los pacientes con VIH y las ONG", ha detallado Espacio.

Por todo ello, desde la organización se ha pedido al Gobierno un impulso decidido a la lucha contra el VIH con el fin de que la crisis sanitaria generada por el coronavirus no suponga un "retroceso" a los logros alcanzados respecto al VIH en los últimos años. "La pandemia del VIH sigue ahí y vamos a seguir encontrándonos con una cantidad importante de nuevas infecciones", ha zanjado la presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos.

