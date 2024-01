Vicky Martín Berrocal no desvela si ha hablado con Bertín Osborne estos días

MADRID, 7 (CHANCE)

Hace unos meses comenzaron los rumores de que entre Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal podría existir algo más que una amistad por su trabajo en común en 'El show de Bertín', pero sin embargo, ambos se apresuraron en desmentirlo y aseguraron que entre ellos lo único que existía era un vínculo muy bonito basado en una relación de amigos.

La diseñadora se ha marcado un fin de año envidiable junto a su hermana, su madre, su hija y seres queridos en las Islas de las Bahamas. Dejando claro que no es fanática de estas fechas navideñas, decía poner tierra de por medio e irse a disfrutar de las altas temperaturas y de unas maravillosas playas.

A su vuelta, hemos podido hablar con ella en el aeropuerto de Madrid y le hemos preguntado si sabe cómo se encuentra su amigo Bertín en estos momentos en los que no se habla de otra cosa que del nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, además de la muerte de su amigo Arévalo y su contagio de Covid.

Siempre discreta con su vida privada, Vicky ha preferido guardar silencio y no desvelar si ha hablado o no con el presentador tras esa entrevista que ofrecía el miércoles pasado en la revista ¡HOLA! en la que aseguraba que no ejercerá de padre con el hijo de Gabriela.

Eso sí, la diseñadora nos confesaba que regresa feliz después de pasar las Navidades fuera: "Sí, feliz" y que al año nuevo le pide paz y salud: "Sí, de todo eso". Y es que no cabe duda de que Vicky ha disfrutado de unos días de ensueño alejada de estas tradiciones navideñas.