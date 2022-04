La verdadera apariencia de un cráneo humano antes de perder los dientes de leche y cuándo lo hacen

En los últimos días se ha estado moviendo una curiosa fotografía por internet que muestra cómo es el cráneo de un niño antes de que se le caigan los dientes de leche y le salgan los definitivos. Las imágenes han sido publicadas por la Universidad de Odontología de Illinois (Chicago) en las que se muestran los cráneos de niños de 2, 5 y 8 años de edad. Aunque pueda parecer desagradable a simple vista, esto ha permitido que los expertos conozcan cómo se forman los dientes cuando somos pequeños. En las fotos se puede ver cómo, encima de los dientes de leche, se encuentran los permanentes esperando para salir.

Esto puede hacer que pensemos que los bebés ya nacen con todos los futuros dientes esperando encima de sus encías. Sin embargo, esto está lejos de ser la realidad. Sería imposible que una persona naciese con estas características, ya que el tamaño de la boca y el cráneo no es capaz de albergar los grandes dientes definitivos que todos tenemos. Los únicos dientes que se forman desde que estamos en el útero de nuestra madre son los de leche, aunque no los veamos cuando nacen porque están ocultos tras las encías. En el momento en que un niño viene al mundo comienza el proceso de formación de los dientes definitivos, que se conforman por encima de los que podemos ver (dientes primarios o "de leche").

¿Cuándo se forman los dientes definitivos?

Una vez que un niño cumple los dos años de edad, suele tener los 20 dientes de leche ya dispuestos en su boca, que le durarán unos años más. Si no es así, no hay que preocuparse, ya que pueden tardar hasta los tres años en eurpcionar todos. Con la imagen del cráneo de un niño de dos años ya se puede comprobar que los dientes definitivos comienzan su proceso de formación por dentro del cráneo, en la parte superior de las encías. No es hasta los cinco o seis años cuando ya están casi todos los definitivos en nuestra mandíbula, dispuestos a desplazar a los de leche, que se caerán y serán reemplazados por los definitivos, que durarán toda nuestra vida.

Como bien ha ilustrado la imagen del cráneo de la Universidad de Illinois, la mandíbula del niño de seis años ya tenía prácticamente todo un enredo de dientes encima de los de leche, creando una imagen realmente aterradora, puesto que tiene unos sobre otros. Afortunadamente, este proceso hasta ahora desconocido, no lo vemos. Cuando nuestro cuerpo se ve preparado para cambiar los dientes, las raíz de los primarios va desapareciendo a través de un fenómeno que se conoce en odontología como reabsorción radicular. Este proceso finaliza cuando el diente de leche finalmente se desprende de la encía, una vez que su raíz se ha desintegrado por completo.

Los últimos dientes que cambiamos son los caninos y premolares. Por ello, en la imagen del niño de ocho años, que ya ha cambiado los demás, tiene los colmillos y las muelas presionando las encías desde dentro, para poder salir a la luz. Asimismo, en el cráneo de ocho años se puede comprobar que los últimos molares también se han desarrollado. Esto ha ocurrido entre los cinco y los siete años. Aunque no hay una ciencia exacta que determine la edad a la que se tienen que caer los dientes. Por lo tanto, no debemos preocuparnos si a nuestro hijo no se le han caído todos los dientes con ciertos años. Solo será motivo de preocupación si se hace adolescente y sigue teniendo algún diente de leche, entonces deberemos acudir a un especialista. Lo que queda claro es que, gracias a estas fotografías, hemos comprendido mejor el proceso de dentición que nos ocurre de niños.