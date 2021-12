La variante ómicron aviva el debate de los no vacunados: "Soy libre de no hacerlo"

La situación en la campaña de vacunación contra la covid en España es buena, con un porcentaje de personas inmunizadas más alto que la mayoría de los países de Europa. Gran parte de la población tiene la pauta completa e incluso los sectores con más riesgo están recibiendo la tercera dosis. Este buen porcentaje de vacunados ha hecho que la situación epidemiológica del país sea mejor que en otros países europeos, donde han tenido que aplicar restricciones más duras. España aún no ha tenido que aplicar medidas muy restrictivas para frenar el aumento de casos y los certificados covid están siendo aprobados o rechazados por los tribunales en función de las solicitudes y la situación del territorio, pero la aparición de la variante ómicron ha hecho saltar las alarmas y la vacunación vuelve a primer plano de debate.

La evidencia científica muestra que las vacunas aprobadas por la EMA son efectivas para evitar las patologías graves de la enfermedad y reduce sus síntomas, pero un sector de la población se mantiene firme en su posición de desconfianza frente a estos fármacos y continúan sin administrarse la vacuna contra la covid. Este sector de la población en España es menor que en otros países del continente, pero resulta llamativo que con la evidencia científica que existe continúe habiendo un porcentaje relevante de población con este pensamiento. ¿Cuáles son sus motivos? COPE.es ha contactado con una de estas personas que no quieren administrarse la vacuna para conocer el porqué de su decisión.





Su decisión de no vacunarse se basa en dos premisas: la libertad y que al ser una persona joven tiene menos riesgo. “El motivo principal es porque soy libre de no hacerlo, es mi decisión y es un virus que no me da especial miedo”, asegura el entrevistado. Al ser preguntado por si tiene pensado vacunarse en un futuro, la respuesta fue un claro y contundente: “No, no tengo intención la verdad”, sin expresar dudas ni añadir nada más. Además, añade que cree que “hay muchos intereses políticos” detrás de la campaña de vacunación. “A mi juicio, esto es un intento por parte de los Gobiernos para mantener sometida y controlada a la población. Esto no es una medida sanitaria para nada, si fuera sanitaria, ¿por qué la gente vacunada que va en una avión puede ir tranquilamente y yo que estoy sano me tengo que hacer una pcr”, opina el entrevistado.

Numerosas comunidades autónomas están implantando el certificado covid para que ciertas actividades solo las puedan hacer aquellos que presenten la pauta completa de vacunación. Ante esto, el entrevistado asegura que intentará “seguir su vida lo más normal posible”, pero que no se va a vacunar, ya que lo único que quiere es que le "dejen tranquilo”. De no poder continuar con su vida normal, asegura que esperará a que todo vuelva a la normalidad y se retiren todas las restricciones.

Pero la negativa a vacunarse va más allá. Al ser preguntado por el supuesto de que impusieran la vacunación obligatoria como está ocurriendo o barajándose en otros países europeos, este ciudadano ha asegurado que se negará a recibir la inyección porque considera que viola “como dos artículos de la Constitución, Leyes Orgánicas, los Códigos de Núremberg y la Declaración de Ginebra”, matizando que es “ilegal”.





Estas son las explicaciones para no vacunarse contra la covid de un ciudadano español que asegura que no cree que pueda tener efectos perjudiciales, pero desconoce si hay algún efecto a largo plazo y considera este desconocimiento ante una vacuna motivo suficiente para no querer recibir la inyección. Para finalizar, explica que el miedo que tiene es por “lo que esto conlleva a la libertad individual” de las personas.