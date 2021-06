Francia limita las vacunaciones ante la afluencia de jóvenes españoles que cruzaban la frontera: ¿y ahora qué?

Los jóvenes españoles esperan también con gran esperanza su turno en el plan de vacunación del Gobierno. Tanto es así, que en las zonas próximas a Francia y desde el País Vasco, estaban inmunizando a españoles que cruzaban la frontera y acudían a los centros sanitarios franceses contra la covid-19 vislumbrando así un incremento sustancial del número de personas que acudían a la cita. En los últimos días, muchos españoles cruzaban para anticiparse. De hecho, el perfil se repetía: jóvenes que no superaban los 35 años. A través de una app se podía solicitar cita previa y permitían hasta elegir vacuna.

Ciudades comoBiarritz, Hossegor o San Juan de la Luz, muy cercanas al País Vasco y ya pertenecientes a Francia, veían como acudían españoles que habían reservado su cita para recibir la ansiada vacuna contra la covid-19.





Una vez que se pedía esta cita, los pasos para alcanzar la vacunación eran muy sencillos. Los datos que pedían era el DNI y los sanitarios correspondientes le entregaban a la persona un documento en el que se indicaba un código personal para la inoculación de la segunda dosis. En él, aparecían todos los datos de la persona y las dosis administradas, así como el certificado de vacunación. Además, tras completar la pauta, figuraría que la persona ya estaba inmunizada y al escanear el código QR, le llevaría a una APP en la que se podía descargar el certificado digital.

Ante el aluvión de personas que acudían a esta cita, las autoridades francesas ya han decidido que se limitará la vacunación de jóvenes españoles. Desde hoy, sólo se dispensarán vacunas cuando sobren en su planificación y se aumentará el control del requisito de tener la documentación sanitaria gala.

NO PODRÁN FACILITAR EL PASAPORTE COVID-19 A LOS JÓVENES VACUNADOS EN FRANCIA

Maider Arosteguy, alcaldesa de Biarritz, confirmaba esta medida a Radio Euskadi para tratar de frenar esa gran afluencia de personas que cruzaban la frontera para adelantarse al plan de vacunación de Sanidad. Entre los documentos que se comenzarán a exigir en esta ciudad y en el resto del país vecino se incluye la 'carta vitale'. El Ejecutivo vasco todavía no cuenta con la información sobre la cifra exacta de jóvenes que han acudido a Francia durante los últimos días. Por este y otros motivos, ha advertido de que no podrá facilitar el pasaporte Covid-19 porque no cuentan con el registro necesario que acredite estas vacunaciones. De hecho, tanto la propia consejera de Salud regional como el coordinador del grupo de expertos del País Vasco han admitido estar sorprendidos por el modo y las facilidades que ha otorgado Francia para inocular dosis a los jóvenes.

"Es algo que nos ha sorprendido porque las relaciones entre las consejerías y los ministerios suelen ser cordiales y habituales y en el entorno de la frontera hay muchas entre nuestra delegación y los responsables de la sanidad francesa. Y sin embargo esta noticia nos ha llegado a través de las noticias que se han enterado y de los medios de comunicación", indicaba Gotzone Sagardui, la consejera de Sanidad vasca. Por tanto, era una iniciativa de la que no tenían constancia y que se venía produciendo por el boca a boca de la población. Hasta ahora.

En Francia están adquiriendo un destacado ritmo de vacunación, ya que están administrado dosis de las vacunas contra la covid-19 a adolescentes de entre 12 y 18 años. Mientras, nuestro país cuenta con más de 13 millones de personas inmunizadas con Janssen, AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Esto equivale aproximadamente al 29% de la población y se sigue vacunando de igual modo a la franja de edad de entre 40 y 49 años.