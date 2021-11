Vacuna contra el COVID: una tercera dosis frente a vacunación residual

Poco a poco el mundo avanza en la vacunación contra el COVID. De hecho ya más de la mitad de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna... pero no todos los países al mismo ritmo. Mientras que en parte de Europa a pesar de haber existencias más que suficientes hay un porcentaje de la población que se resiste al pinchazo, en otras partes del mundo éste no llega porque esas dosis no están disponibles para ellos. De hecho, ahora mismo hay varios -entre ellos España- donde ya se están inoculando la tercera dosis o dosis de refuerzo para parte de sus ciudadanos mientras que en otros esa inoculación es aún residual. Así está ahora mismo la situación:

- Los países más adelantados en ese tercer pinchazo. En primer lugar, se sitúa Israel con 45 dosis de refuerzo inoculadas por cada 100 personas. Israel ha venido demostrando durante toda la pandemia su estrategia de vacunar a cuánta más gente mejor y más rápido. El segundo lugar es para Uruguay (con 36 dosis de refuerzo administradas por cada 100 personas) mientras que en el tercero se sitúa Chile (con 33 de cada cien). A continuación, encontramos Emiratos Árabes Unidos (28 de cada cien), Turquía y el Reino Unido (14 de cada cien) y República Dominicana (12 de cada cien). Estos son los países más adelantados porque a continuación y por debajo de los dos dígitos se sitúan EEUU (7 de cada cien), Bélgica y Francia (5 de cada cien), Austria (4 de cada cien) o Italia, España y Alemania (3 de cada cien). De hecho, en España ya más de un millón y medio de personas han recibido esa tercera dosis extra.

- Los países más retrasados en la vacunación. En ellos lo de pensar en una tercera dosis es todavía un sueño. Aquí encontramos a varios en los que ni siquiera se ha vacunado al 1% de su población. Es algo completamente residual, testimonial. Es el caso de la República Democrática del Congo (0,04%), Haití (0,34%), Sudán del Sur (0,49%), Camerún (0,6), Madagascar (0,65), Yemen (0,71) o Uganda (0,88). Superando ese digito pero con cifras muy pobres se sitúan a continuación Etiopía (1,15), Burkina Faso (1,38), Tanzania (1,44), Nigeria (1,46), Somalia (1,93), Congo (2,20), Ghana (2,63), Kenia (3,3) y Gabón (4,4). En Afganistán -país inmerso en una tremenda crisis social, política y económica- solo el 6,39% de sus habitantes han recibido la pauta completa de vacunación.

Esta es la contraposición a 'dos mundos' bien diferentes. Las desigualdades económicas también se trasladan ante la vacunación contra el COVID. Basta ver tres datos para corroborarlo. Mientras que en Europa el 55% de su población ya cuenta con la pauta completada de vacunación o en América del Norte es de un 53%, en África ese porcentaje de media se queda en tan solo el 6,2%.

*Para la elaboración de esta noticia se han utilizados los datos de Our World in Data.