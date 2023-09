Urtasun ante el rechazo de la presidenta de parlamento aragonés de dar la mano a Montero: "El PP tiene que reflexionar"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado haber vivido con "preocupación y alarma" el momento en el que la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox), le niega el saludo a la Ministra de Igualdad Irene Montero y a la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam. Asimismo, ha invitado al PP a "reflexionar sobre qué tipo de persona está permitiendo que ocupe las instituciones".

"Tenemos personas colocadas en instituciones principales del Estado, como es en este caso la presidencia de las Cortes de Aragón, que no sabe estar a la altura de lo que es su cargo institucional", ha indiado Urtasum en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, quien ha recordado que Marta Fernández no estaba en el acto oficial "por representar a un partido, sino al conjunto de los diputados de Aragón como presidenta de las Cortes y no puede negarle el saludo a una ministra del Gobierno de España".

Por ello, Urtasum ha condenado "con toda contundencia" la actitud de la presidenta del parlamento aragonés y ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pensar "qué tipo de personas quiere llevar a las instituciones". En este sentido ha recordado que en el Gobierno valenciano hay "consejeros que niegan la violencia de género, porque el Partido Popular lo permite".