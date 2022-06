Unos médicos salvan la vida de un bebé operándole un tumor cuando aún estaba en el útero

La periodista Polyana estaba embarazada de su primer hijo cuando en el segundo trimestre, los exámenes rutinarios determinaron que algo no iba bien. Al parecer, su bebé tenía la presencia de un tumor en el pecho, una condición rara que en medicina se denomina “secuestro pulmonar”. Esto se debe a que se observa una masa que a simple vista parece un pulmón, a la que le llega sangre de los vasos sanguíneos, pero que no cumple ninguna función.

"A pesar de que ese tumor no es maligno, es decir, no es un cáncer, estaba creciendo y comprimiendo los órganos del bebé, además de robar parte de la sangre del cuerpo y causar que se deposite agua en la región del pulmón", comenta a la BBC Danielle do Brasil, médica cirujana especializada en cirugía fetal en el Hospital Santa Lucía de Brasilia.

Una mala noticia

Polyana se enfrentó a una mala noticia: los médicos le advirtieron de que, si no se le realizaba ninguna operación quirúrgica, su hijo no sobreviviría. Además, aunque diese a luz antes de lo previsto, el bebé solo tenía 29 semanas de gestación, un tiempo demasiado prematuro para sobrevivir.

“Fue desesperante. Tenía que mantener la fe y buscar los mejores especialistas. Tenemos que valorar la ciencia y saber que puede ir de la mano de la fe. Es lo que mi esposo, quien estuvo a mi lado durante todos los procedimientos, y yo hicimos", sostiene la madre. En este caso, los médicos debían cauterizar uno de los vasos para que el tumor dejase de recibir sangre.

"Así que, con una aguja gruesa que contiene fibra láser dentro, podemos cauterizar ese vaso, la masa muere y luego es absorbida por el cuerpo. La idea era también remover el fluido del pecho para ayudar que los pulmones se expandieran", dice la doctora do Brasil. La madre estaba muy asustada, no se atrevía a pasar por ese proceso porque le parecía muy arriesgado.

La segunda operación

Por ello, decidió buscar otras opiniones, pero todos los profesionales le decían lo mismo, así que, finalmente, accedió a la operación. "Habíamos quemado el vaso perfectamente, y todo el equipo estaba bastante satisfecho. Pero desafortunadamente, después de 10 días, el tiempo que usualmente esperamos para ver si la técnica ofrecía beneficios, encontramos que la circulación del tumor había tomado otro camino, haciendo que la masa volviera a crecer e incrementando el fluido en el pecho", dijo Danielle do Brasil.

La doctora se enfrentó a una noticia muy complicada: "Ya habían oído de parte nuestra y de otros doctores que una segunda cirugía podría ser necesaria, pero las expectativas eran altas. Piensa en una pareja que imaginó durante una buena parte de su embarazo que su bebé podría morir". No obstante, en esta ocasión al equipo de médicos se le ocurrió no quemar un nuevo vaso sanguíneo, sino destruir el tumor entero utilizando la misma técnica que en la primera operación.

Un final feliz

Polyana aceptó desesperada por la vida de su bebé repetir la operación. “De alguna manera, cuando te conviertes en madre, nace una fuerza colosal”, asegura. En este caso, la segunda operación tuvo una duración de dos horas y media. "Fue la más difícil de mi vida. En una cirugía fetal, no siempre sabemos los pasos de todo lo que va a ocurrir. Tenía un objetivo móvil, que era el tumor, dentro de otro objetivo móvil, que era el líquido amniótico, y estaba tratando de alcanzar la masa con algo que no se podía mover: mi aguja", asegura la cirujana.

Sin embargo, esta historia acabó con un final feliz, puesto que el tumor no volvió a crecer y el niño nació perfectamente el pasado 18 de mayo. Además, la primera radiografía que se le tomó no mostró ninguna señal de tumor.