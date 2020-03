Unos ladrones entran en una casa con una niña y su perrito dentro y entonces ocurre lo impensable

La noticia es tan sorprendente que ha saltado a los medios locales de Georgia (Estados Unidos). Un Yorkshire terrier de dos años llamado Starla se ha convertido en el héroe de la semana por su acción cuando dos ladrones irrumpieron en la vivienda de una familia de este Estado. Así lo ha contado Dion Ewing, propietaria de la casa. Esta mujer se ausentó durante unos minutos de la vivienda dejando a su sobrina de siete años sola junto a la mascota de la familia.

Según su testimonio, la niña vio como dos hombres forzaban la puerta y entraban en la casa. Starla reaccionó rápidamente y, pese a tener un tamaño poco atemorizador, plantó cara a los ladrones ladrando y persiguiéndolos. Los dos hombres quisieron acabar con él y le dispararon hasta en dos ocasiones con las armas que portaban. Milagrósamente, ninguna de las balas acabó con la vida de Starla. La perra, además, no se asustó y siguió encarándose con los ladrones. "Le dispararon en la pierna delantera y trasera", dijo Ewing. Otro disparo dejó un enorme hueco en una de las paredes de la casa.

EL PERRO LES SIGUIÓ PERSIGUIENDO PESE A LOS DISPAROS

En ese momento de histeria y mucho susto, la niña intentó escapar por el garaje. Los ladrones la siguieron pero Starla seguía ladrando nerviosa. Finalmente, los dos ladrones salieron de la vivienda, entraron en el coche con el que habían llegado hasta la zona y huyeron. "El perro los perseguía ... incluso después de que les dispararan", dice con verdadero orgullo Dion. Gracias a la acción heroica de su mascota, la niña está sana y salva y los ladrones tampoco pudieron llevarse nada valioso de la casa.

La Policía está estudiando en estos momentos el suceso y ha abierto una línea de teléfono para que quien disponga de información sobre los supuestos ladrones ayuden a su detención. Mientras, los medios de comunicación hablan maravillas de Starla. "Dog survives being shot during Ga. home invasion, owner says" ("Perro sobrevive a disparos durante un robo en una vivienda, según la propietaria") titula el diario local 23WIFR.

El medio ha podido hablar con Dion y ver en directo al perro, que tiene dos patas vendadas pero que se encuentra en perfecto estado de condiciones. Ahora, es el orgullo de la familia y todos dan las gracias al carácter valiente de Starla. Un vídeo subido a su web recoge la entrevista. La historia de Starla subraya el dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre. Por eso mismo, más de uno debería replantearse la decisión de abandonar a su mascota.

LAS RAZAS DE PERRO MÁS IDÓNEAS PARA PROTEGER UNA VIVIENDA

El ejemplo de Starla tiene doble valor porque su raza - un yorkshire Terrier - no es la raza predilecta a la hora de buscar un perro para proteger una propiedad. En teoría, los perros más idóneos para esta tarea 'de vigilancia' son el rottweiler, el pastor Alemán y el Scottish Terrier. Además de ser más intimiadatorios, lladran con mucha energía ante la presencia de un intruso o una situación desconocida. Seguro que más de un ladrón se pensará dos veces allanar una morada si ve a una de estas razas protegiendo la casa. Aunque como ha demostrado Starla, poco tiene que ver la raza o el tamaño para proteger a sus dueños de la manera más audaz y valiente.

