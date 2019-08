Una mujer estrella su portátil contra su novio en un avión por “mirar a otras mujeres”

Una pareja ha protagonizado una escena de lo más pintoresca a bordo de un avión en el que una discusión acalorada por la razón más rocambolesca ha derivado en un brutal agresión un ordenador portátil. El motivo del conflicto parece ser que la mujer le recrimina a su novio que había estado “mirando a otras mujeres” y, a pesar de la intervención de las azafatas de la aerolínea, termina agrediéndole brutalmente.

A través de las imágenes que ha publicado la usuaria de Twitter @JuliaScorupco puede verse como, mientras todavía están sentados, ella empieza a gritar: “Cállate de una p*ta vez ¿Vas a intentar mirar a otras mujeres? Pues que te j*dan, no vas a mirar a otras mujeres”. En ese momento, intervienen dos azafatas que intentan calmar a la novia aconsejándole que ese no era el lugar para el conflicto. A pesar de ello, la mujer continúa enfurecida y dirige su rabia hacia a las empleadas. “No voy a consultar a un pu*o juzgado, ya lo se, no voy a buscar consejo marital porque es su problema. Te lo digo en serio, no se te ocurra venir a mi casa porque no voy a abrirte la puerta”.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G — Julia Scorupco (@juliascorupco) July 22, 2019

El novio comienza a responder a la rabia de su pareja: “Estás fuera de control”. “No, tú tienes que ser quien se calle de una pu*a vez”. En ese momento, el hombre se intenta levantar de la silla. “Ah, ¿que te vas a levantar?”, pregunta ella, a lo que responde: “porque me estás agrediendo”.

En ese momento, cuando intenta levantarse el sillón, comienzo una brutal agresión con un portátil que continúa a lo largo del pasillo del avión en el que combina los golpes del ordenador con puñetazos en la cabeza. Cuando los tripulantes separan a la pareja, ella vuelve para recoger su bolso antes de bajar del avión. Según la usuaria que ha colgado las imágenes en las redes, la mujer profirió insultos racistas mientras estaba siendo detenida.