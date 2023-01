Una joven se hace viral por la parte de su cuerpo con la que abre las cervezas: "Nueva técnica para aprender"

No nos dejan de sorprender las habilidades especiales de algunas personas. El ser humano es extraordinario y tiene unas capacidades que siempre ponen el límite un punto más lejos de lo que nos podemos imaginar. Hay gente con características que no están al alcance de cualquiera y para conocerlas están las redes sociales, donde no tardan en viralizarse. Estas Navidades, una joven se ha convertido en la heroína de muchos por su forma excéntrica de hacer un gesto tan cotidiano como abrir una cerveza.

Aunque estamos cansados de ver a los tipos duros de las pelis abrirlas con los dientes, es un método que si sale bien a uno le aplauden y eso, pero si sale mal, recordad que casi ningún seguro médico incluye el dentista y sus facturas nunca son baratas. No siempre tenemos a mano un abridor y para eso está el ingenio de las personas. Por ejemplo, hay algunos que son capaces de abrir una cerveza con el cartón del pack, con otra cerveza, un anillo o hasta un mechero. La verdad es que el ser humano discurre de forma especial cuando hay una pretensión.

Lo más común es abrir una cerveza con el borde de la mesa, con el borde de una silla o el de un banco del parque. Colocando la comisura de la chapa en el borde de un mostrador, encimera o mueble grande, suele ser sencillo. En cualquier caso, si lo haces en uno de piedra o hierro, mejor, porque la madera puede romperse. Simplemente, debes golpear desde arriba con la mano cerrada. Eso sí, hazlo con mucho cuidado y mira bien hacia dónde diriges el golpe. Pero ojo, porque Angie Riveros ha puesto el listón muy alto.

Con una parte del cuerpo

Se ha pasado la vida en nivel experto. Esta paraguaya se ha convertido en un icono de la red después de ver en su vídeo la forma con la que destapa las cervezas. Utilizando una Heineken, solo necesita una parte de su cuerpo para obrar el milagro. Seguramente esto no sea apto para todos los públicos, ya que debes disponer de un elemento clave: pelo largo. Esta joven enrolla su cuero cabelludo en torno a la chapa y tira de él de forma que esta sale disparada para poder disfrutar de la bebida hecha con lúpulo.





Algunos lo primero que se han preguntado es dónde está el truco. "¿Las marcas de champú están dormidas o por qué no veo esto como publicidad?", se cuestiona otro usuario. Le responden a este que "las peluquerías se manifestaron". También remarcan el tipo de cerveza, ya que los tapones de "la Heineken son de los más duros". Además, se preocupan por las "puntas" de Angie, pero parece que ese pelo resiste de manera increíble.