Un camarero se cae llevando cuatro platos y no tira nada al suelo

El equilibrio de los camareros y su habilidad para mantener la calma y la compostura en las situaciones más complicadas es una de las características que definen a unos profesionales a los que se valora poco para el gran servicio que realizan cada día. Un trabajo duro, que exige muchas horas y esfuerzo físico y que rara vez se ve recompensado como debería, por la falta de empatía de muchos clientes, que no valoran su esfuerzo.

Una de las habilidades fundamentales de un camarero es ser capaz de transportar varios platos sin perder la posición, una tarea que no es nada sencilla y en la que rápidamente se nota la diferencia entre los profesionales y los aficionados.

Una profesionalidad que ha sabido demostrar un camarero de la ciudad de Nottingham, en el Reino Unido, que se ha convertido en una de las estrellas de las redes sociales de su país, después de que un vídeo protagonizado por él se haya convertido en viral en las Islas Británicas. Según informa el diario Nottingham Post, el hombre de 24 años, llamado Jamie Shoebridge, lleva tres años sirviendo mesas.

En medio de su tarea, se resbaló con salsa que había derramada por el suelo y no pudo evitar sufrir la caída que se ve en el siguiente vídeo.

The moment a waiter stumbles at a Nottingham restaurant in Britain. He was carrying four dishes but manages not to drop a single plate after falling over.

The media has described him as a ‘circus waiter.’ pic.twitter.com/uVdL1nzCVd