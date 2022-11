Una joven compra un regalo a su sobrina y se hace viral al descubrir para qué sirve en realidad el objeto

Las redes sociales se han convertido en todo un escaparate. Antes de la llegada de internet, cuando vivías una anécdota divertida o inusual en tu día a día, de camino al trabajo o comprando en el supermercado, esperabas a llegar a casa para compartirla con tu familia o llamabas con el teléfono fijo a tu mejor amiga para hacerle partícipe de la historia. Sin embargo, a día de hoy, las anécdotas de nuestro día a día se publican, casi al instante, en redes sociales como Instagram o minutos después en otras como TikTok, donde los vídeos de lo más inesperado alcanzan millones de reproducciones en apenas unas horas.

En esta ocasión, el vídeo que está triunfando es el de una joven que compra un regalo a su sobrina. Se graba mientras se lo enseña a una amiga suya y, el momento clave, tiene lugar cuando ambas descubren cuál es la función del objeto en sí mismo. "Yo muy tranquila enseñando mi regalo", comienza el vídeo, que acumula más de 16 millones de reproducciones en TikTok.

La receta para preparar una ensalada de aguacate que triunfa en TikTok: rica y sana en tres sencillos pasos Es una propuesta que se sale de las ensaladas tradicionales, pero que es muy completa y, sobre todo, muy sabrosa Redacción DigitalMadrid 25 nov 2022 - 17:09

"Mirad lo que he comprado a mi sobrina", apunta la protagonista, enseñando una especie de pijama de color azul, con un gorro de Navidad en la capucha. La amiga de la joven, que se encuentra junto a ella, pregunta por qué va con una parte al aire, y es que el traje está abierto en la zona de la barriga, a lo que la protagonista explica que "imagina que es para el pañal".

Confunde un pijama de bebé con un traje para perros y se hace viral

La parte más divertida del vídeo comienza en este punto, cuando en un rótulo se puede leer: "5 minutos después". En ese momento, la amiga le pregunta si ha visto la talla del supuesto pijama, cuando para la sorpresa de esta descubre que se trata de un traje para un perro. Ambas estallan a reír al darse cuenta y no pueden contener su risa durante varios segundos. Empiezan entonces a pensar cómo pueden haber tenido esa confusión, a lo que la amiga recuerda que "estaba en la zona de perros", mientras que la joven apunta "menos mal que no se lo he regalado".

El vídeo acumula más de 25.000 comentarios, y es que los usuarios de la red social no han podido resistirse a comentar la cómica situación, que incluso las jóvenes se han tomado con humor. Varios usuarios aseguran que se dieron cuenta de que era un traje para un animal desde el comienzo del vídeo, mientras otros se fijan en la risa contagiosa de la amiga y un tercer grupo pone el foco en lo convencida que estaba la joven de que era un pijama para un bebé.