Una canguro se queda accidentalmente una semana con un niño y la reacción de la madre la deja sorprendida

Tiktok es una red social enfocada en los más jóvenes, permite a los usuarios compartir vídeos cortos a los que pueden agregar música y los permite explotar toda su creatividad. Pero también permite a los adultos participar y dar a conocer sus historias. Es el caso de una británica que se ha vuelto viral en TikTok.

El título del vídeo era "Mi mayor error". En él, la mujer explica lo que le ocurrió cuando se quedó con el hijo de una vecina durante una semana sin querer. Los hechos sucedieron hace más de 30 años. Estaba recién casada y vivía al lado de la familia. "Solía cuidar de él a veces", explica la mujer en el vídeo.





Un día llegó la madre y le dijo: "¿Podrías cuidar de mi hijo?". Le explicó que se marcharían durante la noche de ese lunes. La canguro accedió pero le dijo que se iba "de vacaciones el martes... durante una semana". A lo que la madre respondió diciendo "sí, sí, está bien".

Fue entonces cuando sucedió el malentendido: "No nos comunicamos bien". La canguro cuidó del niño y al día siguiente empaquetó las cosas para marcharse a sus vacaciones... con el hijo de la vecina incluido. "Tuvimos que comprar pañales extra porque la madre no nos había dado suficientes pañales para una semana". Más tarde comprendería por qué.

La inesperada reacción de la madre

La canguro no tenía el teléfono de la madre, sino que fue actualizando la situación del niño con postales que iba enviando a la madre. Cuando regresaron a casa, la madre recogió a su hijo sin ningún problema, "sonriendo", explica la canguro.

"Pero tengo que decirte algo", replicó la madre, "cuando dije está bien, me refería a que vendría el martes por la mañana antes de que te fueras a recogerlo, no que te lo llevases de vacaciones toda una semana".

La canguro se quedó de piedra y se comenzó a disculpar: "lo siento mucho, no me puedo cree que me llevase a tu hijo", rememora la tiktoker. Pero la madre la tranquilizó diciendo que habían tenido una semana tranquila y que le agradecía "el descanso".





Como era de esperar, la red social ha ardido en preguntas y en comentarios. Uno de ellos le preguntaba si no se había dado cuenta de que tenía poca ropa para una semana. Ella respondió que tanto ella como su marido son "líderes jóvenes" y estaban "acostumbrados a estar rodeados de otros niños". Y sobre cómo había evolucionado la relación con ellos, la mujer respondió que "tristemente, me mudé", por lo que ya no mantiene relación con ellos.

