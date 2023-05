Una camarera hace esta pregunta a una oferta de trabajo y acaba con sus opciones: "Parece que no te interesa"

La hostelería sufre un déficit de trabajadores. La falta de personal dispuesto a trabajar en el sector ha obligado a restaurantes y bares a limitar horarios y servicios. Sindicatos y centros de formación apuntan a las, a su juicio, precarias condiciones laborales como culpables de la situación actual. En este contexto, el mensaje enviado por un empresario a una camarera se ha convertido en viral. Así es como se demuestra que en la mayor parte de las ofertas de trabajo suceden situaciones tan incomprensibles como la que se relata en Twitter.

El verano pasado vimos como de las 100.000 vacantes ofertadas, la mitad han quedado sin cubrir durante el periodo estival porque resultaba imposible encontrar personal disponible. Lamentablemente, este problema no es un problema que se limite únicamente al verano. Cada vez es más común la falta de personal en uno de los sectores más importantes de nuestro país, como es la hostelería, donde los empresarios aseguran que tienen dificultades para encontrar empleados. Desde las instituciones se pide un plan de choque de formación específico de acceso a la hostelería.

Pero es difícil creer que se puede solucionar algo con situaciones como las que se viralizan en las redes sociales con camareros como protagonistas. Las asociaciones han detectado un cambio en las prioridades de las personas, una migración hacia otras profesiones y también que los jóvenes ya no optan por la hostelería para hacer su primera entrada en el mercado laboral. En gran parte es por estas situaciones rocambolescas a las que se tienen que enfrentar los candidatos a los puestos de trabajo que hace una década se rifaban.

El mensaje de un camarero a una oferta de trabajo que se ha hecho viral en Twitter

Son muchas las quejas que constantemente realizan los trabajadores con respecto a los bajos salarios y a los horarios desproporcionados. Esas denuncias están relacionadas en su mayoría a personas que se encuentran en situación de ilegalidad y, en busca de evitar estos problemas, es normal que los candidatos se informen de las condiciones. Hay hosteleros reticentes a hacer una oferta clara y concisa antes de hacer una entrevista y esta es la situación que se exhibe en esta publicación de Twitter que pone en relieve una triste realidad en el sector.





"Sería entonces de 2 a 10, con un día de descanso y tenía una duda, el sueldo, ¿cuánto sería?", pregunta la candidata al puesto de trabajo. A lo que el empleador le responde: "Más o menos sobre 1.190". La profesional se cuestiona si eso sería en bruto o neto y la respuesta del hostelero es incomprensible: "Me parece que no te interesa, vale". Ella se justifica aclarando que se estaba "informando" y nunca obtendrá una respuesta. El empleador se excusa en que "sin tener una entrevista no te puedo decir nada".