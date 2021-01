Una de cada tres personas sin vivienda en peligro durante la ola de frío

En España hay entre 30.000 y 35.000 personas sin hogar según distintas fuentes oficiales y la capacidad en centros de alojamiento es de algo más de 20.000 plazas por lo que 1 de cada tres personas sin vivienda está en peligro durante la ola de frío como lo estuvo durante el temporal y cada invierno cuando la drástica caída de las temperaturas hace imposible sobrevivir en en la calle.

El nivel de ocupación de plazas es de un 90 por ciento de media, pero sobrepasa la capacidad total en momentos puntuales como el actual donde se multiplican los recursos para tratar de dar cobijo a quienes no lo tienen y evitar lo peor. Aun así, en pleno azote del temporal Filomena tres hombres, dos en Barcelona y otro en Madrid, fallecieron el pasado día 11 por falta de vivienda.

Dos son los perfiles predominantes entre las personas sin hogar: los que llevan mucho tiempo en la calle, 3 de cada 4 con problemas de salud mental o adicciones. Y personas normalizadas que por determinadas circunstancias se ven en la calle.

En el segundo caso está Inés, de 36 años. Tras perder su trabajo como empleada doméstica por horas en varias casas por la pandemia se quedó sin sueldo y sin alojamiento. Nunca nadie le hizo un contrato. Abandonada también por su familia se vió, por primera vez, en la calle.

Tras pasar dos semanas durmiendo en los servicios de urgencias de los hospitales o en coches abandonados lleva tres semanas en un centro de atención a personas sin hogar de Cáritas (CEDIA) en el madrileño barrio de Pacífico, el primero especializado en mujeres de la capital.

En este tiempo ha logrado un trabajo en un supermercado gracias a una oferta en Internet y aspira a poder tener pronto un alojamiento propio.

“Me han hecho un contrato temporal, pero espero que estén contentos conmigo y me hagan un contrato indefinido, no lo sé, pero, de momento estoy trabajando” señala.

Agradece haber podido usar los ordenadores en el centro de acogida y también el tener un techo y comida y agua caliente “es mucho para alguien que se ve en la calle y se queda sin nada”.

Al frente de este centro de atención a personas sin hogar CEDIA https://faciam.org/red-de-entidades/caritas-diocesana-de-madrid-cedia-24h/ está Rebeca Martínez de Diego. Explica a COPE que a pesar de que el espacio es insuficiente para atender a todas las personas que lo necesitan en plena ola de frío “no se rechaza a nadie y se habilitan los espacios que hagan falta o se recurre a la red de organizaciones y recursos de la administración para dar alojamiento a quienes viven en la calle para que nadie se quede a descubierto”.

Desde el sábado el centro especializado en mujeres que, normalmente está abierto solo por la noche, está operativo las 24 horas del día y así hasta que pase la ola de frío. Una cobertura que Cáritas ha ampliado también en otros puntos de España.

“Así en un mismo espacio pueden pasar todo el día, no tienen que estar en el metro, desplazándose para comer en un sitio y para dormir en otro y para que no tengan que pasar frío o corran peligro de caerse y otros riesgos innecesarios” subraya Martínez de Diego.

A punto de mudarse tras llevar a cabo una remodelación que les permitirá agrupar varios centros en la capital española, su problema en este momento es la falta de gasóleo, por la dificultad de acceso de los camiones, para calentar los centros en los que atienden a 65 personas, de ellas 20 mujeres. En 2020 fueron 1.144 las personas a las que ayudaron, entre ellas, 305 mujeres.

Si fueron pioneros en la creación de un centro para mujeres sin hogar hace ahora justo 2 años, en enero de 2019, asegura Martínez de Diego es porque comprendieron que “pese a la menor visibilidad de las mujeres, su necesidad era real”. Gracias a este proyecto hoy Inés confía en poder salir adelante.