La última semana de agosto será más fría de lo habitual: ¿qué pasará en septiembre?

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la última semana de agosto se presentará con un ambiente más fresco de lo que suele ser habitual en gran parte de la península ibérica. Además, se espera que las precipitaciones sean más frecuentes y abundantes en el tercio norte y en Baleares.

Las previsiones apuntan a que las temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal en casi toda la península, salvo en las regiones del litoral cantábrico, el área mediterránea y en ambos archipiélagos, donde el tiempo se mantendría más acorde a la media estacional.

En lo referente a las lluvias, las probabilidades son mayores en el norte peninsular y en Baleares, mientras que en el sur casi no se prevén episodios significativos.

La propia Aemet advierte que la atmósfera se encuentra muy dinámica, lo que eleva el nivel de incertidumbre en los pronósticos para esos días. Esta incertidumbre crece aún más de cara a la segunda semana de septiembre.

Playa de Maspalomas, Gran Canaria.

¿qué pasará en septiembre?

Con la información disponible, el inicio de septiembre se perfilaría con temperaturas en torno a los valores habituales, salvo en el noroeste, donde se espera un ambiente algo más fresco. Respecto a las precipitaciones, no hay una señal clara: podrían ser superiores en Galicia y más escasas en buena parte del este peninsular.

Para el periodo del 8 al 14 de septiembre, la Aemet prevé temperaturas por encima de lo normal en el este de la península, aunque aún no es posible precisar una tendencia definida en cuanto a las lluvias.