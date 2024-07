UGT insiste en que el permiso parental de ocho semanas debe ser retribuido

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas ha destacado este martes en Oviedo que el sindicato seguirá defendiendo que el permiso parental de ocho semanas sea retribuido y no les sirve que desde el Gobierno lo intenten sustituir con la acumulación del permiso de lactancia porque son dos cuestiones diferentes.

Así ha indicado que defienden que sea retribuido por si no al final lo van a solicitar "sólo las mujeres o mayoritariamente las mujeres" y si hay una cosa clara que dice la directiva europea y aboga es por esa corresponsabilidad en los cuidados y por eliminar los estereotipos de cuidado.

Antoñanzas hacía estas declaraciones acompañada de la secretaria de políticas sociales de UGT Asturias, Ana Rosa García, en el marco del taller sobre derechos y permisos en materia de conciliación en el ámbito laboral.

La dirigente ha indicado que el sindicato ha detectado, y es una denuncia que viene haciendo, a lo largo de estos últimos meses, es que las empresas están poniendo muchísimos problemas para que los trabajadores ejerzan su derecho en lo que a los permisos laborales se refiere.

UGT insiste en que es necesario seguir trabajando en pro de la corresponsabilidad, porque recuerdan que siempre que hablamos sobre todo de cuidados, quienes cuidan son las mujeres. "Y no es que lo diga la UGT, sino que los datos están ahí. Y los datos en Asturias son muy similares a como suceden en el resto de nuestro país. El 85% de las excedencias por cuidado de menores, por cuidado de mayores, reducciones de jornada, adaptaciones de jornada, las solicitamos las mujeres, el 15% los hombres. Pero hay un dato curioso, que cuando estos permisos son retribuidos se equiparan 50 a 50", indicó.

ABSENTISMO LABORAL

La responsable de UGT ha rechazado las quejas de la patronal asturiana sobre el, a su juicio, alto absentismo laboral en la región. Así ha destacado que para hablar de cifras lo primero pasaría por definir que es absentismo.

"Para la UGT, absentismo no es tener un permiso retribuido o no por cuidar, eso no es absentismo. Absentismo para la UGT es una falta injustificada al trabajo. Entonces, claro, no se puede hablar de absentismo incluyen casi las vacaciones, sé que no es así, pero llevándolo al extremo o considerando absentismo las bajas justificadas, incluso las bajas del propio trabajador o la propia trabajadora, la discusión siempre será qué es absentismo, y por lo tanto, una vez lo definamos veamos qué porcentajes hay", ha dicho.