Un tweet se hace viral al destapar el motivo real por el que se inventó la motosierra: "Me he quedado así"

Las herramientas de mecánica y jardinería están presentes en muchos jardines o en garajes de muchas casas. De hecho, hay quien colecciona diferentes tipos de útiles o con especificaciones distintas. Solucionan múltiples necesidades, desde podar el jardín, cortar madera, soplar la hoja,... O al menos, estas son las funciones que cumplen a día de hoy, pero hacer no tanto tiempo, su uso era radicalmente distinto.

En concreto, uno de ellos es la motosierra. Aunque hoy en día es una herramienta muy útil en el día a día del cuidado del hogar, pero sobre todo, de la carpintería, en su origen no era así. De hecho, su origen era mucho más escatológico. Antes de que se convirtiera en esta útil herramienta, salvaba vidas de una forma en la que muchos temblarían hoy en día.

Un uso escatológico

Un usuario de Twitter ha desvelado en su cuenta cuál es el verdadero motivo por el que se inventó la motosierra: "Tiktok me ha hecho googlear 'para qué se inventaron originalmente las motosierras'. Y me he quedado así", expone esta persona en su mensaje de la red social del pájaro azul.

Durante años, se estuvo utilizando la motosierra para realizar una sinfisiotomía, que es una práctica que se usa durante el parto para cortar las fibras que unen los huesos de la parte anterior de la pelvis de las madres que están dando a luz. Se hacía cuando el feto es demasiado grande, una especie de cesárea pero en esa parte de la pelvis. Aunque originariamente esta acción se completaba usando un cuchillo o navaja específica para el caso, poco a poco fue evolucionando hacia el uso de esta herramienta.





Fue a finales del Siglo XVIII cuando dos médicos escoceses idearon este antepasado de la motosierra. Aitken lo aplicó a los partos, mientras que Jeffray lo utilizó en las amputaciones. Ambas sierras consistían en una especie de cuchillos dentados que estaban pegados a una cadena y que se accionaba a través de una manivela. Es decir, una especie de motosierra manual.

Aunque bien es cierto que no se utilizó como la medida más habitual a la hora de realizar sinfisiotomía, sí que es cierto que son materiales que no han desaparecido de los hospitales, aunque con grandes diferencias. En primer lugar, en ese momento, no existía la anestesia, por lo que tenían que enfrentarse a este dolor sin ningún tipo de ayuda.

Un usuario de twitter respondía al mensaje original y confirmaba este curiosa utilización: "Tengo una clienta cirujana de traumatología, se sigue usando". Aun así, los materiales que existen hoy en día, son bastante diferentes a la sierra original con la que John Aitken cortaba las fibras de la pelvis a las mujeres que estaban dando a luz en la Escocia de finales del Siglo XVIII.

Aunque parezca un elemento de tortura, se trataba de una acción que salvaba vidas y que permitía el nacimiento de cientos de niños. Además, este invento ha permitido que se parta de esa base para la adaptación de la herramienta para lo usos que comentábamos al principio, como la carpintería o la mecánica.