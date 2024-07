Torres: Si el PP vota contra la reforma, votará contra su propio Gobierno en Canarias

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes que si el Partido Popular vota en contra de admitir a trámite la propuesta de reforma de la ley de Extranjería para distribuir a los menores extranjeros no acompañados que tutela Canarias -unos 6.000- estará votando en contra de su propio Gobierno en Canarias, donde tienen un pacto con CC.

En declaraciones a los medios antes de reunirse con los sindicatos UGT y CCOO en Santa Cruz de Tenerife, Torres ha dicho que sería "absolutamente incongruente" por parte del PP votar en contra de la tramitación si su intención era añadir enmiendas y hacer propuestas.

"Si lo que quieren es mejorar el texto lo lógico y coherente sería votar a favor de que la proposición empiece su recorrido", ha apostillado Torres.

A lo largo de esta mañana, varios presidentes y líderes autonómicos del PP, antes de reunirse en Génova, han manifestado que creen que todavía hay margen para que su partido pueda al menos no rechazar mañana la toma en consideración de la reforma si el Gobierno hace un gesto en forma sobre todo de financiación para la acogida de menores migrantes.

"Lo que creo que sí sobran son excusas. Llevamos muchísimos meses trabajando, buscando acuerdos y ya solo quedan horas para lo importante, que es votar. No me cabe que un partido como el Partido Popular, que quiere mejorar el texto, vote en contra", ha subrayado el ministro, que ha insistido en que lo que se vota mañana es el acuerdo alcanzado entre Gobierno de España y Gobierno de Canarias.

Por tanto, ha agregado, los que voten mañana contra ese texto "tendrán que dar sus explicaciones", a la par que ha aseverado que le ha trasladado por escrito al portavoz del PP Miguel Tellado que están abiertos a las modificaciones y aportaciones que puedan plantear, pero que esas reformas se deben hacer una vez iniciado el trámite parlamentario.

"Aunque yo quisiera no se pueden meter en el texto que mañana se vota", ha reseñado Torres, que ha defendido que tampoco se puede tramitar como proyecto de ley porque el trámite se alargaría cerca de un año y eso "no lo quiere el Gobierno de Canarias".

Según Torres, otra propuesta del Partido Popular es que no se pueden desplazar los niños de los que no se sepa su edad y eso tampoco se puede aceptar, ha añadido, porque el Gobierno de Canarias tampoco lo quiere, ya que significaría alargar el tiempo de estancia en las islas de muchos de esos niños.

Sobre las posibles reformes, Torres ha dicho que hay grupos que hablan de agrupación familiar, otros de una cuota determinada en cuanto a porcentajes o de que una persona no se pueda mover por el territorio siendo menor, "y todo eso cabe durante el trámite parlamentario".

"Si esto mañana no se aprueba, los responsables del fracaso serán los que voten no a esta solución, que es inédita e histórica y que hace que la solidaridad sea entre todas las comunidades de España, que alivie la presión que tienen los territorios frontera, no solo Canarias sino también Ceuta y Melilla. Y si no se aprueba hay que señalar a quienes voten en contra", ha dicho Torres, que ha descartado de nuevo el apoyo de Junts.

Por último, Torres ha lamentado que se estén vulnerando los derechos de menores que están "hacinados" en Canarias, Ceuta y Melilla y ha recordado que tienen derecho a recibir educación y formación y a que se respeten sus derechos.