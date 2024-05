Díaz pide coherencia al PSOE con el Hard Rock y recuerda que en Madrid rechazó Eurovegas

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido este domingo a los socialistas "coherencia", porque mientras que "en Madrid rechazaron con contundencia el proyecto de Eurovegas, el PSC defiende en Cataluña la instalación del macrocasino del Hard Rock" en Tarragona.

En un acto electoral de los Comunes Sumar celebrado en el Palacio de Congresos de Tarragona, ha advertido que "jugar con la ciudadanía es un riesgo y es irresponsable", y "hay que decirle a ciudadanía que la propuesta que se le hace de un enorme casino, es una política del pasado".

"Tenemos que dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversión, hay que dejar de convertir las ciudades en parques temáticos, hay que regular los precios de la vivienda, hay que reducirlos", ha reclamado la líder de Sumar.

La gente de Sumar y de los Comunes "nos paramos, pensamos y actuamos", ha asegurado Yolanda Díaz que también ha reivindicado un nuevo gobierno catalán "que abra las puertas a la esperanza, a la Cataluña que vibra, la de la Assemblea de Catalunya, pero no se hace con políticas fallidas, no se hace con un macrocasino, ¿qué mensaje se envía a nuestros hijos defendiendo este proyecto?", se ha preguntado.

En este punto, ha pedido coherencia a los socialistas catalanes, al PSC, porque, según ha dicho, "no es coherente que en Madrid el PSOE se posicionara en contra de la barbaridad que suponía Eurovegas, mientras que en Cataluña el PSC sigue defendiendo el macrocasino del Hard Rock".

Díaz quiere que el Gobierno reconozca el Estado de Palestina

La vicepresidenta del Gobierno ha considerado que "vivimos momentos muy difíciles, porque están asesinando a los niños en Palestina con una comunidad internacional que no hace absolutamente nada, y hay que reconocer el trabajo hecho por el presidente del Gobierno para el reconocimiento bilateral".

"Pero le pido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -ha afirmado- que el próximo martes 7 de mayo España reconozca el Estado de Palestina".

Después de apuntar que "hay muchas personas que no viven con dignidad, que no pueden pagar el alquiler", ha evocado las palabras de san Mateo "por los frutos los conoceréis" para indicar que Sumar y los comunes se mueven "por hechos y no palabras".

"Hemos hecho -ha precisado- el mejor mecanismo de protección laboral de la historia, los ERTES, que han salvado miles de puestos de trabajo, y hemos subido el salario mínimo, y lo seguiremos haciendo".

Respecto al 'lawfare', Yolanda Díaz ha pedido "no convertir los problemas de los políticos en los de la ciudadanía, porque esto es una máquina de crear desafección".

"Está bien que el presidente haya parado, nosotros paramos para que la gente pueda vivir mejor, pero sin embargo -ha puntualizado-, hay que dotar de contenidos esta pausa, porque nos han votado para gobernar mejor y vamos a gobernar, vamos a reducir la jornada laboral sin reducción salarial, hay que derogar la 'ley mordaza', no hay excusas y ha llegado el momento de derogarla".

La vicepresidenta ha salido en defensa del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que se cuestiona, ha dicho, "por hacer algo que se tenía que haber hecho hace tiempo, que es eliminar los premios a la tauromaquia".

"Las corridas de toros son una forma de maltrato animal, y somos defensores del animalismo y de una vida digna para los animales", ha proclamado la líder de Sumar antes de pedir el voto a los comunes "para cambiar la vida de la gente".