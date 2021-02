Top 3 mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona

El mayor temor de los hombres al llegar a sus treintas, es comenzar a ver zonas calvas en su cuero cabelludo. La alopecia es una condición que aparece por factores genéticos, emocionales o ambientales, y no afecta exclusivamente a los caballeros. Son muchas las mujeres que llegan a padecer calvicie a lo largo de su vida. Buscando una solución, el trasplante de pelo puede ser una alternativa perfecta. Por lo que debes conocer las mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona.

La pérdida de cabello hará que la melena se mire cada vez más fina, hasta hacer que fragmentos del cuero cabelludo se noten a simple vista. Es importante atender este problema para evitar molestias psicológicas, habituales al vivir una alteración en el aspecto tan significativa. Con el injerto de cabello en Barcelona es posible mejorar esa apariencia envejecida que la calvicie trae consigo. A continuación conocerás muchos aspectos de este maravilloso tratamiento.

¿Cuál es la finalidad del injerto capilar?

El propósito principal del injerto capilar efectuado en las clínicas capilares de Barcelona, es aumentar el volumen de cabello en pacientes con alopecia. Hablamos de la solución definitiva a la caída del pelo irreversible. Lo que se consigue al extraer unidades foliculares del cuero cabelludo, escogidas de un área donante que no se encuentra afectada por la calvicie. Para posteriormente colocarlas en las zonas alteradas por la enfermedad, a través de técnicas especiales.

Las partes escogidas para tomar el pelo sano pueden ser, los laterales de la cabeza, la nuca, el rostro, pecho, piernas, entre otros. Lo importante es que exista una gran densidad capilar en la zona. Este procedimiento se llevará a cabo en todo momento bajo los efectos de la anestesia local, pudiendo añadir un sedante al paciente, en caso de encontrarse muy ansioso. Con su ejecución, el especialista brindará mayor bienestar a un individuo cuya melena se había perdido.

¿Pueden resolverse todos los tipos de calvicie con el injerto de cabello?

No. Hablamos de una técnica exclusiva para personas con alopecia irreversible, androgénica o cicatricial. Dado que la calvicie androgénica es la pérdida de cabello de origen hereditaria y no tiene cura. Mientras que la alopecia cicatricial es la pérdida de pelo, sustituida inmediatamente por una cicatriz, haciendo imposible la salida de un nuevo cabello. En los casos de pérdida capilar areata, difusa, universal o fibrosante, no es conveniente efectuar este procedimiento.

Requisitos para someterse a un injerto de pelo

Es importante que antes de llevar a cabo la cirugía, el paciente se asegure de cumplir ciertos requisitos para someterse a un injerto capilar. Lo cual asegurará el éxito del procedimiento, sin presentar ningún inconveniente.

Asistir a una clínica de prestigio para recibir una correcta revisión.

Determinar el tipo de alopecia existente. De ser androgénica, existe una enorme posibilidad de efectuar la cirugía.

La salud general debe encontrarse en óptimo estado.

Debe existir en alguna parte del cuerpo, un área donante con folículos activos suficientes.

Es recomendable tener más de 30 años al aspirar a una trasplantación capilar.

Métodos de implantación capilar efectuados en Barcelona

Los métodos de implantación capilar que se llevan a cabo en la ciudad de Barcelona, son tres. Con el paso del tiempo, las técnicas aplicadas en quirófano han evolucionado, haciendo que el proceso sea más sencillo, y con una mejor recuperación. A continuación se describen detalladamente cada uno de los métodos aplicados:

Trasplante de unidades foliculares FUT

La también conocida técnica de la tira, es un método intrusivo que se ejecuta a partir de un corte largo en el cuero cabelludo. Debe aplicarse una dosis de anestesia para evitar causar dolor al momento de realizar la incisión y efectuar la posterior sutura. El largo y ancho de este fragmento de piel suele ser de 20x1 cm. De donde se obtendrán unidades foliculares al separarlas externamente.

Usar un bisturí es indispensable para efectuar un corte limpio y preciso. El cual se aplica principalmente a la zona occipital de la cabeza, en un área donde el resto del cabello pueda disimular la cicatriz. A continuación, las unidades fragmentadas serán colocadas en la zona afectada por la calvicie.

La recuperación del corte realizado es sumamente rápida. Luego de un mes de haber ejecutado la cirugía, la piel se encontrará perfectamente cicatrizada. Su efectividad es muy alta, pero es también un método de implantación limitante, debido a que solo puede utilizarse pelo obtenido de la cabeza. Otras partes del cuerpo quedan excluidas como donantes.

Extracción de unidades foliculares FUE

La obtención de folículos de esta manera, es un método un tanto más avanzado que el anterior, con efectos increíbles. En este caso, el especialista se encargará de tomar cada unidad folicular por separado, sin la necesidad de realizar un corte. La posibilidad de utilizar otras partes del cuerpo como donante, es posible en la técnica FUE. Donde los folículos, una vez reunidos, serán colocados en la parte afectada del cuero cabelludo.

Cada una de las unidades foliculares extraídas, tendrá aproximadamente 4 cabellos en ella. Las mismas se colocarán de manera individual. Una de las desventajas de este procedimiento, es la necesidad de rapar la cabeza para hacer uso de los instrumentos de forma más precisa y veloz. La única molestia que el paciente llegará a percibir a lo largo de este tratamiento, es al momento de colocar la anestesia.

Implantación capilar directa DHI

Es el método de injerto de cabello más actual. DHI significa Direct Hair Implantatión, que en español se traduce como implantación capilar directa. Lleva este nombre por su forma de ser ejecutado. Y es que, a fin de conservar activos la mayor cantidad de folículos, una vez extraída la unidad folicular, será implantada de manera inmediata en la zona calva. Todo sin necesidad de rapar el cuero cabelludo.

Postoperatorio del trasplante de pelo

Proceso ambulatorio que no requiere hospitalización.

El regreso al hogar sucede el mismo día de la cirugía.

El reposo medio debe mantenerse por aproximadamente 3 días.

Retirar los vendajes del cuero cabelludo puede resultar molesto, incluso doloroso.

Es posible notar enrojecimiento e hinchazón en la cabeza. Es posible que se administren analgésicos para disminuir el dolor.

El cabello no podrá lavarse con champú hasta el décimo día.

El champú a utilizar durante el postoperatorio deberá ser de un PH neutro.

Será posible que algunos cabellos caigan en las primeras semanas.

¿Qué tan efectivo es el procedimiento de injerto de pelo?

Si bien es cierto que al inicio de su ejecución en los años 40, los injertos capilares resultaban muy poco estéticos y con muchas complicaciones, hoy en día es muy diferente. En la actualidad, las técnicas de trasplantación han avanzado a pasos agigantados, haciendo que sus efectos sean muy positivos. Siendo mucho más eficiente para combatir la pérdida capilar, que cualquier otro método existente.

El porcentaje de éxito del injerto de pelo es de aproximadamente un 98%. La mayoría de folículos injertados iniciará el crecimiento del cabello a partir del segundo mes, haciéndose muy visible a los 6 meses de su colocación. Lo que garantizará la completa efectividad de un trasplante capilar, es la elección de la mejor clínica, donde los profesionales sean de calidad, la tecnología de última generación y las instalaciones de primera.

Mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona

1- Capilclinic

Capilclinic es una clínica capilar mundialmente conocida, especializada en injertos de cabello. Presta servicios en varias ciudades de España, entre ellas Barcelona. Con tecnología de punta, cirujanos experimentados, con amplia certificación. En este lugar se ejecutan todas las técnicas existentes de injertos de pelo, garantizando el éxito de sus resultados.

El costo de sus cirugías es muy accesible, brindando la oportunidad a pacientes de todo tipo, de poder realizar su operación en una clínica de alto prestigio. El paciente obtiene atención personalizada desde la evaluación de su cuero cabelludo. La cantidad de casos exitosos es muy grande y el número de opiniones positivas, siendo el centro médico líder en este procedimiento en toda Europa y el mundo. Resolviendo definitivamente los problemas causados por la alopecia.

2- Clínica capilar CFS

La clínica capilar CFS ofrece técnicas de todo tipo para la implantación de nuevo cabello. Brindando a los pacientes los resultados más naturales a un precio increíble. Sus más de 30.000 pacientes atendidos, dan fe del éxito de los procedimientos ejecutados en sus instalaciones. Los resultados son garantizados de forma escrita, lo que aumenta la veracidad de sus efectos. Pudiendo implantar una considerable cantidad de cabellos en una única sesión sin resultar invasivo.

Los cirujanos de la clínica CFS están a cargo de la ejecución de cada cirugía, apoyándose en el personal auxiliar solo a manera de asistencia. Es muy importante este hecho, dado que muchos institutos capilares suelen dejar un tratamiento tan delicado en manos de auxiliares. Al momento de colocar los folículos, lo médicos tendrán en cuenta la profundidad, dirección e inclinación del resto del cabello, para obtener un resultado por completo natural.

3- Clínica Hair Forever

En la clínica Hair Forever se encuentran los especialistas más capacitados de la ciudad. Cirujanos altamente cualificados, cuya experiencia les permite tratar la alopecia adecuadamente, a través de injertos capilares. A fin de erradicar los problemas causados por la alopecia, que trae consigo grandes malestares psicológicos, Hair Forever está siempre a la disposición de sus pacientes.