Todo lo que debes saber sobre el uso de la mascarilla en exteriores a partir de este fin de semana

Este sábado, y tras más de un año obligados a llevar la mascarilla tanto en interiores como en exteriores, España se terminará por sumar a la lista de países europeos que han optado por relajar el uso de las mascarillas al aire libre tras el avance de la campaña de vacunación en España y la leve mejoría de la situación epidemiológica. Si bien es cierto que la incidencia ha experimentado un leve ascenso en los últimos dos días, no hay indicios claros que dejen entrever un escenario en el que pueda volver a crecer de forma exponencial.

Por lo tanto, y salvo que haya un empeoramiento de la situación, la mascarilla en España dejará de ser obligatoria en los espacios exteriores a partir de este sábado. Eso sí, habrá varias condiciones, que pasan por que exista una distancia de seguridad de metro y medio entre personas no convivientes, de no haberla será necesario ponérsela, así como también será necesario seguir usándola en espacios cerrados al público o abiertos al público, así como los medios de transporte.

Por ello, habrá que llevar una mascarilla siempre consigo para poder ponérsela en las situaciones de todo tipo que se puedan presentar y en las que sea obligado llevarla. Como por ejemplo, ir andando solo por la calle pero tener que pararse en un semáforo en el que espera más gente, lugar en el que no se pueda respetar la distancia de seguridad.

¿DÓNDE ME PUEDO QUITAR LA MASCARILLA?

- En exteriores en los que puedas guardar 1,5 metros de distancia de seguridad con personas con las que no convivas. Pero tendrás que ponértela si hay aglomeraciones. Esto significa que, por ejemplo, si estás paseando por la playa o la montaña, y se puede mantener la distancia de seguridad con ellas, no será necesario que la lleves puesta. No obstante, si hay demasiada gente y no hay posibilidad de que exista esa distancia mínima de 1,5 metros, deberás ponértela.

- Si eres residente de un centro de mayores o de personas con discapacidad en el que están completamente vacunados el 80 por ciento de usuarios. No obstante, los trabajadores y las visitas deberán usarla todavía.

- También si eres un trabajador esencial en las dependencias en las que desarrollas tu trabajo (como por ejemplo, un parque de bomberos) y si el 80 por ciento de tus compañeros está vacunado con la pauta completa.

- Camarotes de buques o embarcaciones. Como novedad, también podrás estar sin ella en cubierta si puedes mantener la distancia interpersonal.

- En eventos multitudinarios como conciertos en los que el público esté sentado en asientos separados por 1,5 metros.

- Si tienes alguna afección o enfermedad que desaconseja que la lleves puesta.

EFE/J.L. Cereijido





¿DÓNDE TENGO QUE SEGUIR USÁNDOLA?

- En espacios cerrados públicos, como una biblioteca, o espacios cerrados abiertos al público, como supermercados o farmacias.

- En el transporte aéreo y marítimo, con la excepción de las embarcaciones mencionada anteriormente, autobuses, ferrocarriles y teleféricos, incluyendo andenes y estaciones. También en el transporte público y en el coche si viajas con personas con las que no convives.

- En eventos multitudinarios que se celebren con el público en pie.

- En los estadios de fútbol cuyo aforo no se puede guardar la distancia y en pabellones de baloncesto.

Por último, la nueva orden publicada en el Boletín Oficial del Estado hace también alusión a los centros penitenciaros en los que exista movilidad entre los internos, ya sea en espacios al aire libre como cerrados. En ese caso, las normas específicas quedarán marcadas por la autoridad penitenciaria pertinente.