"Terror inmobiliario": un anuncio de un piso deja de piedra a las redes por lo que hay dentro del armario

La compraventa de viviendas ha aumentado considerablemente en los últimos meses en España y cada vez son más personas las que se animan a comprar una vivienda. Para poder hacerlo, los compradores no solo recurren a las típicas inmobiliarias, sino que además optan por ver sus opciones en distintos portales web, donde muchos propietarios deciden poner sus viviendas a la venta.

No es la primera vez que algunos de estos anuncios, sin embargo, genera una gran repercusión y no precisamente para bien. En muchas ocasiones, las condiciones, los precios o incluso las características de los mismos son surrealistas y los compradores o usuarios de las aplicaciones optan por compartir su indignación. En esta ocasión, ha sido un usuario de Twitter quien ha compartido dos fotografías. Lo sorprendente, no obstante, es lo que el usuario ha encontrado dentro de un armario.

Las fotografías muestran un pequeño salón o sala de estar con un pequeño sofá, una mesa de té y una mesa de cristal con cuatro sillas a su alrededor. Al frente hay un gran armario de madera que esconde, sorprendentemente, una cama. En las fotografías, el vendedor o propietario del apartamento ha tomado las imágenes con las puertas del mueble abierta. Dentro, se aprecia una cama de no más de un metro, con las sábanas puestas y una almohada.





Como no podía ser de otra forma, el mensaje se hizo viral. Acumula ya más de 18.000 'me gusta' y tiene más de 1.300 'retuits'. "Qué minimalista", comentó un usuario de la red social del pajarito azul.





Pese a las risas y las bromas, ha habido otros que han tirado de imaginación: "Es para que duerma Harry Potter".

Es para que duerma Harry Potter ????‍?? — Jorman Bocaranda (@JABO1900) January 5, 2023





"¿Es legal?"

No es la primera, ni tampoco será lamentablemente la última, que nos encontremos casos así. Hace ya unos meses, un propietario puso el anuncio de un loft en una página de anuncios. El anuncio aseguraba que el piso se vendía completamente amueblado, pero al observar las fotografías del mismo podemos ver, tan solo, un armario y una pequeña cocina con fregadero, estantería y algunos armarios.





No obstante, no ha sido esto lo que ha despertado la polémica, sino el cuarto de baño... que al parecer es compartido entre ocho viviendas. "Se trata de una sola estancia tipo loft, de unos 13 metros cuadrados, que no dispone de cuarto de baño ni aseo", recoge el anuncio. "Hay un baño compartido entre las ocho viviendas que hay en la misma planta".

En este sentido, y en las características básicas de la vivienda, consta que el loft está conformado por unos 13 metros cuadrados construidos, dos habitaciones y un baño, el cual es a compartir, en un edificio construido en el año 1905. El anuncio, no obstante, ya se ha borrado del portal web.