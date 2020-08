La teoría de una concejal de Podemos sobre los niños y las violaciones: "¡Corre a darle un beso!"

La concejal de Podemos de Justicia Social, Feminismo y Lgtbi en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Sonia Vivas, ha señalado los besos entre niños pequeños como el origen de las violaciones de hombres a mujeres. Además, la edil de la formación de Pablo Iglesias apuntaba a los padres como los principales culpables del comportamiento de los menores.

No son las primeras declaraciones de Vivas que incendian la polémica a través de las redes sociales. Ya hace unos días señalaba la forma en la que algunos hombres se colocaban la mascarilla quirúrgica contra el coronavirus como una forma de ‘manspreading’ o micromachismo. Además, la concejal de Podemos se volvió viral recientemente por sus palabras sobre la colaboradora de televisión Pilar Rubio y su aspecto al dar a luz a su cuarto hijo, Maximo Adriano.

La teoría de una concejal de Podemos

“¡Corre ve a darle un beso!” Con esta frase la edil de Podemos en Palma culpabiliza a los padres de crear violadores potenciales al sugerir que fomenta que el niño robe el beso sin que la niña dé su consentimiento. “¿Cuántas veces se le ha dado ese mandato a un niño pequeño al que se ha premiado con aplausos al coger a una niña y besarla a la fuerza? ¿Acaso se le enseñó a preguntar? Pues eso”.

Unas declaraciones que han causado un revuelo en redes sociales, donde ha recibido críticas hasta de simpatizantes de su propia formación política. “Habitualmente te doy la razón en tus tuits, pero a ver, de pequeños/as a todos nos han enviado a dar un beso a alguien, como un gesto de cariño”, le escribía un perfil. Otros, más duros, le recriminaban: “Qué infancia tan mala has debido de tener”. “Tienes una obsesión misándrica tan grande que ya aburre”, le escribía otro usuario.

¡Corre ve a darle un beso!

¿Cuantas veces se le ha dado ese mandato a un niño pequeño al que se ha premiado con aplausos al coger a una niña y besarla a la fuerza?

¿Acaso se le enseñó a preguntar?

Pues eso. — Vivas (@SoniaVivasRive3) August 29, 2020

Otras polémicas de Vivas

Y es que no es la única polémica en la que es protagonista Vivas. Recientemente fue criticada por unas declaraciones en las que calificaba de “manspreading” que los hombres no se colocasen bien la mascarilla. Pero la más sonada fue cuando criticó el aspecto radiante de Pilar Rubio en el día en el que dio a luz a su cuarto hijo. “El patriarcado no quiere vernos doloridas, ni cansadas, ni llorosas o extenuadas”, escribía.

El patriarcado no quiere vernos doloridas, ni cansadas, ni llorosas o extenuadas. El mandato patriarcal es que siempre estemos dispuestas, felices, sonrientes y por encima de todo: arregladas y guapas. pic.twitter.com/m5ToXxa6MD — Vivas (@SoniaVivasRive3) July 27, 2020

“El mandato patriarcal es que siempre estemos dispuestas, felices, sonrientes y por encima de todo: arregladas y guapas”, terminaba la concejal. Unas palabras que obtuvieron respuesta por parte de la diputada de Vox, Macarena Olona, que le espetaba “jo tía”, en referencia a Irene Montero, ministra de Igualdad. Además, Vivas apoyó el ataque a estatuas como la de Junípero Serra en Estados Unidos durante las revueltas del Black Lives Matter de los últimos meses.