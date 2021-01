La covid se hace presente en los colegios tras la Navidad: "Todos los días recibimos llamadas de alumnos"

A falta de datos exactos sobre el balance de esta primera semana de colegio, en algunas comunidades lo que sí se ha podido comprobar es el sentimiento general en las aulas y es que los casos de COVID han aumentado después de las vaciones de Navidad.

Muchas comunidades han decidido adaptar la vuelta a las aulas con medidas como la semipresencialidad o la eduación online, otras sin embargo, no han tenido más opción que esperar a abrir sus puertas por el temporal de nieve y la imposibilidad de acceder a los colegios.

Aquellas comunidades que han cumplido con las fechas previstas de apertura lo han hecho con un sistema mixto, ya utilizado en otras ocasiones donde el riesgo de contagio era elevado. Esto se traduce en clases presenciales para los más pequeños y online, al menos la primera semana, para los más mayores. El repunte de casos después de las fiestas navideñas es una realidad y el objetivo es un regreso progresivo para conseguir frenar los contagios y evitar que los colegios se conviertan en focos de transmisión del virus.

Dolores Vicente es directora del colegio San Pedro Pascual de Valencia y además, coordinadora Covid y constata que los casos de COVID son bastantes más frecuentes que antes de las vacaciones donde había "un goteo muy pequeño". Ahora, explica Dolores, "todos los días recibimo llamadas como mínimo de 10 alumnos por contactos".

Este hecho hace que haya incertidumbre sobre si las aulas se van a poder mantener abiertas en el tiempo. Esa incertidumbre se convierte en casi un deseo para los padres que prefieren esperar a que los contagios disminuyan antes de que sus hijos vuelvan a las aulas. A madres como Esther, le preocupa también esos posibles contactos por sus familias. A otros, a pesar del miedo, les resulta prácticamente imposible combinar trabajo con seguir manteniendo a los niños en casa.

Desde Educación lo tienen claro: hasta el momento los colegios no han sido focos principales de contagio, por lo que descarta volver, por ahora, a un modelo 100x100 online. Esther Gómez es enfermera enfermera escolar y coordinadora COVID y también lo tiene claro, hay más casos de lo normal pero las reuniones de familia y amigos y no los colegios han sido el principal foco de contagio. No obstante, Esther considera que eso es algo que "habría que medir en una semana o diez días" si el aumento que se está viviendo en nuestro país también se nota en los colegios.