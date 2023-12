Un técnico de Hacienda desvela cómo una madre puede deducir 1.200 euros en la declaración de la renta por hijo

Parece que los meses de abril, mayo y junio de 2024 están lejos, pero hay muchos que quieren anticiparse a la declaración de la Renta del 2023. A la espera de conocer cómo queda finalmente la nueva ley de medidas fiscales que se aprobará antes de que finalice el año tras la negociación del proyecto con los grupos políticos, queda poco margen para la sorpresa. Aunque parezca que está todo hecho, hay varios trucos para pagar menos por ella, y los han desvelado desde el propio sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.

La primera y más significativa novedad del próximo IRPFtiene que ver con que se han regulado nuevos tipos de gravamen en la escala del ahorro, añadiendo dos tramos a la base liquidable entre 200.000 y 300.000 euros con un tipo del 27%, que antes estaba en el 26%, así como a partir de 300.000 euros será del 28%. La segunda de las grandes novedades toca de lleno a los planes de pensiones. La nueva normativa establece que la cantidad máxima que se puede aportar al plan de pensiones individual, reduciendo así el volumen de ingresos a declarar y con ello los impuestos a pagar, es de 1.500 euros.

La declaración de la renta

Desde Gestha dan varios trucos para ahorrar hasta 4.277 euros en la próxima declaración de la Renta. Uno de ellos tiene que ver con la compra de un vehículo eléctrico nuevo desde el 30 de junio de 2023. En caso de compra, la deducción del 15%, incluidos gastos e impuestos, está limitada a una base máxima de 20.000 euros y se aplica en el año en que se matricula. No se queda ahí, ya que también puede desgravarse el 15% de la inversión de la instalación de un punto de recarga en su vivienda, realizada entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, hasta un máximo de 4.000 euros, descontadas las ayudas públicas.

Otro ejemplo de ahorro parte de las aportaciones, donaciones y donativos, sobre los que puede aplicarse una deducción del 80% para los primeros 150 euros y el 35% para los importes restantes, que puede llegar al 40% si en los dos años inmediatamente anteriores se donó a la misma entidad por un importe igual o superior. Algo similar pasa con las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos. Se trata de una deducción del 20%, limitada a una base máxima de 600 euros. Las cuotas sindicales y a colegios profesionales también se pueden deducir, aunque estas con un límite de 500 euros.

1.200 euros



Todo esto no te afectará si estás por debajo de los 15.000 euros de rentas salariales, ya que no tienes que presentar obligatoriamente la declaración de la Renta 2024. No olvides que esta cantidad ha subido de los 14.000 euros del año pasado. Pero ojo porque sí que afecta a las personas que tienen dos o más pagadores y cobren más de 1.500 euros a partir del segundo pagar, ya que estarán obligados a declarar si los ingresos superan los 15.000 euros anuales. Hay varios grupos de pensionistas también exentos de rendir cuentas con Hacienda.

También ha habido un cambio importante para las madres que quieran deducir una cantidad por maternidad. Antes, solo las trabajadoras podían aplicarse la deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Sin embargo, ahora también es posible aplicársela incluso cuando en el momento del nacimiento del menor no se estaba trabajando, sino cobrando el desempleo, o también si posteriormente se cotizó 30 días o más. Esta ampliación también alcanza 1.000 euros adicionales por gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos autorizados.