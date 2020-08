La surrealista llamada de 'Sálvame' al hotel del Rey Juan Carlos en Abu Dhabi

A comienzos de la semana pasada supimos por parte de un comunicado de Casa Real que el Rey emérito, Juan Carlos I, tenía intenciones de irse de España. El destino era una incógnita, pero la opinión pública pensaba que su monarca, el que consiguió que España entrase en una democracia, estaba en suelo español.

Nada más lejos de la realidad, instantes más tarde de conocer la noticia, el paradero de Juan Carlos I se había vuelto un tema del que se hablaba y se discutía, y todos los periodistas expertos en la materia han dado desde el primer momento su versión de los hechos.

Mediaset no se iba a quedar atrás y llevan toda la semana comentando cuestiones hasta ahora desconocidas de Juan Carlos I en el cargo. Pero la realidad es que no se han conformado con esto y también han querido saber dónde está. Para ello lo más fácil ha sido ponerse a buscar en las páginas amarillas.

El destino de Juan Carlos I

Las informaciones periodísticas de muchos compañeros, sin embargo, han hecho que puedan estrechar más el cerco y ahora todos sabemos, o eso creemos, que se encuentra en Abu Dabhi, aunque no hay una confirmación oficial por parte de Casa Real y mucho menos por parte de Moncloa, quienes siempre han mantenido la línea de la discreción en ese asunto.

En un primer momento se pensó que podía estar en Portugal o en República Dominicana, donde Juan Carlos mantiene buenas amistades. La principal pista ha sido una fotografía sacada por NIUS, el portal digital de Mediaset, donde se ve al Rey Juan Carlos I bajar de las escalerillas del avión a comienzos de la semana pasada.

Los colaboradores de 'Sálvame', con todo este clima, han querido llevarse el gato al agua y confirmar si Juan Carlos I se encuentra en uno de los mejores hoteles del país. Y como llevar a un redactor es complicado por las medidas sanitarias y humanitarias que tiene el país, han tomado la decisión de hacer una llamada a la recepción de dicho hotel.

La llamada

No en vano, la llamada tenía su complicación: había que hablar en inglés. Es esto lo que ha provocado que muchos tertulianos de la tarde, como Kiko Hernández o Marta López, no hayan querido entrar en el juego, pero una de las colaboradores ha dado el paso al frente cuando han subido la recompensa de llamar.

Más allá de confirmar esta información, la dirección del programa prometía asistir una vez más a la semana al colaborador que se pusiese en el teléfono. La primera, y más rápida, en cogerlo ha sido Laura Fa, quien ha obtenido el ansiado premio que ella buscaba. No en vano, de poco han servido los intentos de la periodista por obtener información, ya que finalmente no han confirmado ni desmentido lo que pedía el programa y por tanto... no sabemos si la veremos más por los platós de 'Sálvame'.

