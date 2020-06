La sorprendente 'pulla' de Leticia Dolera al Gobierno por lo que le ocurre cuando se sube al tren

La actriz y directora de cine y televisión, Leticia Dolera, ha sorprendido a todos este sábado con una feroz crítica al Gobierno de España y a la gestión de la desescalada. En concreto, los ataques de la cineasta iban dirigidos al Ministerio de Transporte, responsable de la seguridad en el transporte público.

Unas declaraciones que sorprenden porque, hasta ahora, la actriz ha sido fiel defensora del argumento del ejecutivo durante el confinamiento de que el coronavirus era una epidemia en la que el 8 de marzo no tuvo nada que ver. En esta ocasión era algo muy diferente.

La 'pulla' de Leticia Dolera al Gobierno

Este fin de semana, según aseguraba Dolera en su perfil oficial en redes sociales, se disponía a tomar un AVE que le llevase entre provincias. Sin embargo, la cantidad de personas acumuladas en el vagón en el que viajaba le ha enfadado hasta tal punto de acudir a las redes sociales para dardo a la gestión del Ejecutivo en materia de desescalada.

¿Alguien sabe porqué en el ave sí puedo sentarme durante tres horas al lado de alguien pero en los teatros y cines no? — Leticia Dolera �� (@LeticiaDolera) June 27, 2020

“¿Alguien sabe porqué en el AVE sí puedo sentarme durante tres horas al lado de alguien pero en los teatros y cines no?”, escribía la directora de “Vida Perfecta”, serie por la que vivió un desagradable incidente con una trabajadora, despedida tras quedarse embarazada.

Dolera, defensora del Gobierno

Unas declaraciones que sorprenden particularmente por lo activa que ha sido la actriz respecto a todas las actuaciones del Gobierno durante toda la crisis del coronavirus en nuestro país. Concretamente, en el pasado mes de abril, durante una entrevista al programa de La Sexta 'El Intermedio', defendía que la propagación del COVID-19 no era culpa de la manifestación del 8 de marzo.

“Ahora resulta que el 8M se ha dedicado a envenenar a la humanidad para asesinarla y que el feminismo es la raíz del nuevo 'Doctor No'”, argumentaba. Además, Lotera añadía que “son las fantasías de algunos, pero no es la realidad. Esto ha sido algo nuevo para todos, no fue cosa del 8M, como tampoco lo fue ni del acto de Vox y ni de los partidos de fútbol con miles de personas ese fin de semana”.

El AVE, foco de quejas

Otras personalidades como el humorista Jorge Cadaval de Los Morancos y el comentarista deportivo, Cristóbal Soria, han sido algunas de las personalidades que han protestado en las últimas similares por una situación similar en la que iban en vagones llenos. En el caso de Cadaval, lo hacía a través de un vídeo que publicaba en Instagram: “Lleno hasta la bandera. En la mesa de cuatro todo el mundo junto, allí todo el mundo hablando, para arriba para abajo, para el servicio. ¿Cómo es esto que hay que guardar la distancia de seguridad y te meten en un vagón y no hay distancia que valga? ¿Me lo pueden preguntar”.

Por su parte, Cristóbal Soria, muy conocido por sus intervenciones en el programa de televisión de Mega 'El Chiringuito', compartía un vídeo en el AVE de Madrid a Sevilla en el que puede verse a los pasajeros muy juntos. “Increíble. Esto es el Ave Madrid-Sevilla. Hacinados todos como si no hubiese pasado absolutamente nada, pero después no dejan que vayan los niños al colegio, las universidades tampoco, el fútbol por supuesto, los cines, los teatros. No entiendo absolutamente nada. A ver si alguien, por favor, nos lo puede explicar. Por dios que no se nos vaya a ir de las manos esto otra vez”, aseguraba Soria.