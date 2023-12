Sonsoles Ónega, Pablo Motos, Pilar Rubio o Jaime Cantizano celebran la Navidad en el Real de la mano de Atresmedia

MADRID, 12 (CHANCE)

2023 ha sido uno de los mejores años que se recuerdan en Atresmedia. Algunos de sus buques insignia, como 'Espejo Público', 'Pasapalabra', 'El Hormiguero' o 'La Voz' siguen siendo algunos de los programas más seguidos por la audiencia, mientras otros menos 'veteranos', como 'Y ahora Sonsoles', se consolidan como la opción preferida de millones de espectadores.

Y, como no podía ser de otro modo, el grupo televisivo que engobla canales como Antena 3, La Sexta o Nova ha querido celebrar con sus rostros más populares y queridos tanto el inmejorable balance de este año como la llegada de la Navidad.

El escenario elegido, el Teatro Real de Madrid, donde este lunes se han dado cita los presentadores, colaboradores y demás trabajadores de Atresmedia para brindar tanto por el éxito como por las fechas más especiales del año.

Boris Izaguirre, Josep Pedrerol y su equipo de 'El Chiringuito de jugones' -Quim Domenech, Carmen Barceló o Balboa-, Gonzalo Miró, Manel Fuentes, Alejandra Prat, Jorge Fernández, Roberto Leal, Miguel Lago, Cristina Villanueva, Juanra Bonet, Gonzo, Jaime Cantizano, Mónica Carrillo, Gloria Serra o Sandra Golpe, entre otros, además de Sonsoles Ónega, Pablo Motos o Pilar Rubio, que ha reaparecido con una gran sonrisa y arropada por sus compañeros de 'El Hormiguero' tras los rumores de separación de Sergio Ramos.

Con las ganas nos hemos quedado de ver los looks escogidos por otros rostros populares de la cadena como Susanna Griso, Eva González, Tamara Falcó -que podría estar de viaje en Cuba con Íñigo Onieva poniendo así el broche de oro a la 'vuelta al mundo' que han hecho desde su boda el pasado 8 de julio-, Nuria Roca o Cristina Pedroche, que no sabemos si asistieron a la fiesta (ya que en sus redes sociales no hay ni rastro de esta celebración tan especial) o si por el contrario esquivaron a las cámaras accediendo al Teatro Real por alguna puerta en la que sabían que no había prensa.

Todos los asistentes, ¡a continuación!

Sonsoles Ónega. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' y flamante ganadora del Premio Planeta ha llegado a la fiesta sola y derrochando elegancia con un total look black con pantalón recto, top de manga larga con escote lágrima y detalles joya en el cuello, y cinturón de strass con 'brilli brilli' para romper la seriedad del conjunto.

Mónica Carrillo. La inseparable compañera de Matías Prats en los Informativos de Antena 3 ha preferido no presumir de su outfit y combatir las bajas temperaturas de la capital con un abrigo de paño estilo batín en color negro, aunque por debajo asomaban unos pantalones dorados brillantes que parecen pura fantasía para estas fiestas.

Alejandra Prat. La colaboradora ha arrasado con un sensual y arriesgado vestido negro tipo lencero con escotazo y abertura lateral infinita, con detalles de encaje en el pecho y en la falda. Lo ha combinado con botas de ante negras tipo mosquetero y abrigo en el mismo tono sobre los hombros, dejándonos ver su look al detalle.

Pilar Rubio. En el ojo del huracán por su supuesta crisis con Sergio Ramos, que no ha dudado en negar asegurando que no está para "desmentir chorradas", la colaboradora de 'El Hormiguero' ha apostado por la comodidad con un dos piezas de tweed bicolor con pantalón tipo capri y blazer larga, que ha combinado con blusa de seda y zapatos de tacón asequible en negro y un collar de perlas.

Manel Fuentes. El presentador de 'Tu cara me suena' ha sorprendido al llegar al evento caminando con ayuda de unas muletas tras romperse, como nos ha contado con una sonrisa, el peroné. Muy amigo de Chenoa -jurado del talent show de Antena 3- el catalán no ha dudado en confesar que "con permiso de Lolita Flores", la triunfita "es la más maravillosa de todas".

Jorge Fernández. Siempre impecable, el presentador de 'La ruleta de la suerte' ha enamorado con traje azul marino, corbata en el mismo tono y camisa de finas rayas en blanco y gris, y ha hecho gala de su sinceridad dejando claro que él no pide por Navidad lo típico que se suele decir en estas fechas -como paz, salud...- sino algo mucho más tangible y "coherente". "Unos esquís nuevos" ha revelado entre risas.